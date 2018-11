În urmă cu aproximativ două luni, după ce un reprezentant al radioului public ne-a spus, neoficial, că salariul unui consilier al șefului SRR tocmai a fost majorat de la 9.000 la peste 16.000 de lei pe lună, iar șeful radioului public, Georgică Severin, câștigă aproape 30.000 de lei pe lună, am încercat să confirmăm aceste sume exagerate chiar de la sursă.

Prima solicitare

Libertatea a cerut Societății Române de Radiodifuziune, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, grila de salarizare, pe funcții. Cât câștigă Președintele Director General, consilierii săi, membrii Comitetului Director, membrii Consiliului de Administrație și șefii direcțiilor.

După fix o lună, în ultima zi a termenului legal, SRR a răspuns: nu ne pot oferi aceste date pentru că Regulamentul GDPR protejează datele cu caracter personal. În plus, au citat o decizie a Curții Constituționale din 2006, care prevede că salariul individual nu reprezintă interes public.

Numai că SRR n-a precizat și că aceeași decizie a CCR prevede că, în cazul instituțiilor publice, „bugetele sunt publice, iar cheltuielile, inclusiv cele cu salariile, sunt tot publice„.

A doua solicitare

Libertatea a revenit cu solicitarea și cu precizările legale care arată clar că modul în care banii publici sunt cheltuiți este de interes public, iar SRR este o instituție finanțată din bugetul de stat.

După aproape două săptămâni, am contactat telefonic semnatarul răspunsurilor, i-am spus punctul nostru de vedere. Șeful serviciul de comunicare și relații publice, Gianina Negreanu, ne-a vorbit despre Târgul de Carte Gaudeamus și Festivalul Orchestrelor.

„Măcar să ne fi zis felicitări, e frumos ce faceți, bravo. Totuși, vă adresați unei instituții media, avem și noi știință despre ce înseamnă un jurnalist, nu doar să dea cu parul. Să scrieți și de lucrurile frumoase”, ne-a spus ea.

Și o precizare legată de solicitarea noastră. „Tocmai pentru că suntem deschiși și transparenți, vă mai formulăm un răspuns”.

Iar transparența s-a tradus așa:

„Solicitările și precizările dvs. suplimentare au fost analizate și pe baza celor constatate s-a ajuns la concluzia că posturile pentru care solicitați informațiile fac identificabile persoanele titulare”.

Salarii de lux la șefii SRR

Cum ne-am izbit de un refuz clar pe calea oficială, am confirmat salariile reclamate din mai multe surse neoficiale din SRR, atât angajați și sindicaliști, cât și membri din conducere.

Astfel, am aflat că șeful SRR cumulează două salarii: unul de Președinte (echivalent cu salariul de ministru – 11.000 lei pe lună) și altul de Director General (echivalentul a 5 salarii medii din SRR, conform unei decizii interne – 12.000 lei).

Pe lângă salariu, se mai adaugă primele cu ocazia sărbătorilor, diurnele și deplasările. La final, ar ajunge la aproape 30.000 de lei pe lună, spun surse din SRR.

Consilierii lui Georgică Severin sunt la fel de bine răsplătiți și primesc, potrivit acelorași surse, în jur de 9.000 de lei brut pe lună.

Un caz special este Mihaela Kaitor, consilier de management la Cabinetul Președintelui Director General (PDG), fostă secretar general în Ministerul Culturii și considerată mâna dreaptă a lui Georgică Severin. Pentru că PDG poate modifica orice salariu, o dată la șase luni, i-ar fi dat o majorare salarială consilierei sale, în urmă cu aproximativ două luni, astfel încât a ajuns la aproximativ 16.000 de lei.

În declarațiile de avere, actualizate în iunie 2018, am găsit un paradox. Membrii Consiliului de Administrație, ajunși acolo la propunerea partidelor din Opoziție sau a Administrației Prezidențiale, au declarat venituri salariale în medie de 30.000 de lei pe primele șase luni ale anului. Alții, numiți la propunerea PSD, sar de 160.000 de lei, pe aceeași perioadă.

Surse din SRR au explicat și acest lucru. Acei membri ai Consiliului de Administrație, printre care Ruxandra Ileana Săraru, Maria Țoghină și George Gabriel Basarabescu, au primit și emisiuni la radioul public.

Asta în timp ce redactorii și reporterii se plâng de salarii de aproximativ 3.000 de lei.

Am încercat să-l contactăm telefonic pe Președintele Director General, dar am primit mesajul că „abonatul nu a putut fi contactat”. Sursele din SRR ne spuneau că atunci Georgică Severin era într-o nouă deplasare. De data aceasta la New York.

Angajaţii SRR confirmă dezvăluirile

Cei care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune au confirmat informaţiile Libertatea. Ne-au oferit şi alte exemple de salarii uriaşe din instituţie.

De exemplu, directorii câştigă între 18.449 şi 20.444 lei, managerii între 16.644 şi 18.449 lei, directorii adjuncţi între 13.034 şi 16.1644 lei, iar şefii de serviciu între 7.719 lei şi 13.034. Acestor sume se adaugă şi alte beneficii, precum protocol, maşină de serviciu cu şofer şi deplasări externe.

Noul contract colectiv de muncă prevede şi faptul că managerii pot ocupa post fără concurs, prin delegaţie, pe perioadă neterminată.

Angajaţii confirmă şi salariul şefului SRR, Georgică Severin, şi spun chiar că el locuieşte într-o locuinţă RAAPPS de peste 100 mp. Chiria este plătită din banii radioului, deşi, potrivit declaraţiei de avere, el are 6 imobile.

FOTO: INQUAM PHOTOS / GEORGE CĂLIN

