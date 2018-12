Sport la înălțime! Ei sunt cei mai buni ambasadori ai României în lume

Simona Halep – tenis. Un an de supremaţie

Simona Halep, 27 de ani, le-a redat românilor încrederea că pot fi cei mai buni. Născută pe 27 septembrie 1991, la Constanţa, Halep a devenit cel mai în vogă sportiv român din ultima vreme. Simona şi-a început ascensiunea în circuitul profesionist feminin de tenis în 2013, iar în octombrie 2017 a ajuns numărul 1 mondial WTA. Poziţie pe care Simona a încheiat şi anul 2018. În iunie, Halep a câştigat turneul de Grand Slam de la Roland Garros, primul din carieră, după alte trei finale de Grand Slam pierdute: două la Roland Garros (2014, 2017) şi una la Australian Open (2018). Halep are în palmares alte 18 turnee WTA la simplu. Simona a câştigat peste 28 de milioane de dolari.

Cristina Neagu – handbal

Cristina Neagu, 30 de ani, este cea mai bună handbalistă din istoria României. Poreclită „Messi din handbal”, Neagu este singura handbalistă din istorie declarată de trei ori cea mai bună din lume (2010, 2015, 2016). Cristina, liderul naţionalei României şi al echipei CSM Bucureşti, a fost desemnată de cinci ori cea mai bună handbalistă română. Cristina Neagu a deprins tainele handbalului la CSŞ 5 Bucureşti şi se anunţa mare speranţă încă din 2005, pe când avea 17 ani, când a cucerit argintul european cu naţionala de junioare şi a fost cea mai bună din lume la vârsta ei. „Cris” are în palmares Liga Campionilor, câştigată cu Buducnost, în 2015, două medalii de bronz cu România la Euro 2010, respectiv CM 2015. Neagu a primit titlul de cea mai bună sportivă din România în 2015.

Ilie Năstase – tenis. Primul număr 1 mondial ATP

Ilie Năstase, 72 de ani, a intrat în legenda tenisului ca primul număr 1 mondial din circuitul masculin profesionist (23 august 1973 – 2 iunie 1974). Născut pe 19 iulie 1946, Nasty a câştigat de-a lungul carierei 83 de titluri, însă numai 58 au fost înregistrate de Asociaţia Jucătorilor de Tenis Profesionişti (ATP). Nasty are în palmares şi cinci titluri de Grand Slam: US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973. La dublu a câştigat turneele de la Roland Garros (1970), Wimbledon (1973) şi US Open (1975). A câştigat de patru ori Turneul Campionilor (1971, 1972, 1973, 1975). Cu echipa de Cupa Davis a României a jucat trei finale (1969, 1971, 1972), toate alături de Ion Ţiriac, toate cu SUA şi toate pierdute. Ilie Năstase a fost desemnat de patru ori „Cel mai bun sportiv român al anului'”(1969, 1972, 1973 şi 1974). După retragere, Nasty a devenit un personaj monden, iar în anii 90 a intrat în politică. În 1996 a candidat la postul de primar al Bucureştiului.

Nadia Comăneci – gimnastică. Zeiţa de la Montreal

Nadia Comăneci, 57 de ani, a devenit o stea în gimnastică şi în sportul mondial încă de la o vârstă fragedă. Născută pe 12 noiembrie 1961 în Oneşti, Nadia a devenit la 14 ani prima gimnastă din lume care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice. S-a întâmplat în 1976, la Montreal. Cu cinci medalii olimpice de aur, trei de argint şi una de bronz, Nadia se numără printre cele mai bune gimnaste şi sportive ale tuturor timpurilor. Nadia a mai cucerit două medalii de aur la Mondiale şi 9 la Europene. S-a retras din activitate în 1984. În noaptea de 27/28 noiembrie 1989 a fugit din România comunistă şi a cerut azil politic în SUA. A fost distinsă de două ori cu Ordinul Olimpic, acordat de CIO.

Gică Hagi – fotbal. «Maradona din Carpaţi»

Gheorghe Hagi, 53 de ani, este considerat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Supranumit „Maradona din Carpaţi”, Hagi şi-a pus amprenta pe cea mai importantă performanţă realizată de echipa naţională a României, locul 5 la CM 1994 din SUA. „Regele” a fost desemnat de şapte ori fotbalistul român al anului. Hagi, 125 de selecţii şi 35 de goluri pentru naţională, a jucat la trei Mondiale (1990, 1994, 1998) şi la trei Europene (1984, 1996, 2000). Este unul dintre puţinii fotbalişti care au jucat la granzii Spaniei, Real şi Barcelona. Ca fotbalist, Hagi a cucerit de două ori Supercupa Europei (1987 – Steaua, 2000 – Galatasaray) şi Cupa UEFA, cu Galata, în 2000. Hagi şi-a început cariera de antrenor în 2001, ca selecţioner. În prezent conduce Academia de Fotbal Gheorghe Hagi şi este managerul echipei Viitorul, campioană în 2017.

Gabriela Szabo – atletism. Atleta fără plămâni

Gabriela Szabo, 43 de ani, a făcut înconjurul lumii de câteva ori. Alergând atât de bine, încât, în 1999, a fost desemnată cea mai bună atletă a lumii! Gabi Szabo a strălucit la Jocurile Olimpice 2000, câştigând aur la 5.000 m şi bronz la 1.500 m. A mai cucerit o medalie de argint, în proba de 1.500 m, la JO Atlanta 1996. Campioană mondială în aer liber de trei ori şi în sală de patru ori, plus un aur european în sală, Gabi a primit Colanul de Aur din partea COSR. Atleta a pus punct carierei sportive în 2005, după care a fost ministru al sportului şi şef la CSM Bucureşti.

Elisabeta Lipă – canotaj. Colecţionara de medalii

Debutantă la Jocurile Olimpice încă de la 19 ani, Elisabeta Lipă, 54 de ani, a obţinut cinci medalii de aur, două de argint şi una de bronz la cele şase JO la care a participat. Pentru această colecţie de medalii, Federaţia Internaţională de Canotaj a desemnat- o pe Elisabeta Lipă (foto, alături de antrenoarea de gimnastică Mariana Bitang) cea mai bună canotoare a secolului XX şi i-a acordat medalia „Thomas Keller”, cea mai înaltă distincţie din canotaj. O adevărată colecţionară de medalii, Elisabeta Lipă a primit din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român trofeul „Colanul de Aur”. După retragerea din activitate, Elisabeta Lipă a ocupat, printre altele, şi funcţia de ministru al tineretului şi sportului (2015-2017). În prezent, marea sportivă, care deţine gradul de chestor de poliţie, grad echivalent cu cel de general în armată, este preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.

Ivan Patzaichin – canotaj. «Amiralul» flotei româneşti

Numele lui Ivan Patzaichin, 69 de ani, a intrat în legendă în momentul în care, la Jocurile Olimpice din 1972, a terminat cursa din calificări cu pagaia ruptă! Ajuns, mai apoi, în finală, Patzi a fost de neoprit. Născut în satul Mila 23, celebrul canoist a cucerit în lunga sa activitate sportivă şapte medalii olimpice (4 de aur şi 3 de argint) şi 22 mondiale (9 de aur, 4 de argint şi 9 de bronz). Pentru merite deosebite în promovarea acestui sport în lume, „Amiralul” flotei româneşti a fost distins cu Ordinul Olimpic Colanul de Platină din partea CIO. Pe plan intern, Patzaichin a primit Ordinul Naţional Serviciul Credincios' în gradul de Ofiţer, Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I şi Decoraţia Regală „Nihil Sine Deo”, primită prin ordinul Majestăţii Sale Regele Mihai I. l