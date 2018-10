„All Together Now” începe în primăvara anului 2019, la Pro TV. Loredana Groza și Cabral, colegi de platou

PRO TV anunță un nou show eveniment dedicat întregii familii, All Together Now. Este un spectacol grandios, cu o premisă foarte simplă: implică-te şi eşti parte din spectacol! 100 de specialiști în muzică sunt cei care decid soarta participanților din această competiție.