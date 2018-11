VIDEO/ Troc secret făcut acum 34 de ani între România și Ungaria: ”Am ratat o calificare la CE de juniori din cauza lui Lucescu. Răsplată pentru Palotai”

Dan Ionescu este același personaj care l-a acuzat pe Il Luce că a intervenit la Tudor Postelnicu și Nicu Ceaușescu pentru desființarea Luceafărului, după plecarea sa de la națională, în 1985, pentru a lua jucători la Dinamo.

„În 1984, am ratat calificarea la CE de juniori U18, din cauza lui Mircea Lucescu. Jucam returul cu Ungaria, la Oradea, după ce în tur pierdusem 1-0. Eu am vrut să fac contestație împotriva unor jucători despre care aveam informații că depășiseră 18 ani, dar la sugestia lui Mircea Lucescu nu am fost lăsat de conducerea Federației. Am pierdut 2-0.

A fost ca o răsplată pentru arbitrajul ungurului Károly Palotai, de la meciul naționalei de seniori cu Cehoslovacia, 1-1 la Bratislava, din noiembrie 1983, în urma căruia România s-a calificat la Euro 1984. Am suferit mult după acel episod. Două zile am fost dat afară din Partid și din Federație”, a dezvăluit pentru Libertatea Dan Ionescu, omul care s-a ocupat aproape 40 de ani de activitatea loturilor naționale de juniori.

Mircea Lucescu: „Numai prostii”

Mircea Lucescu, 73 de ani, l-a contrat dur pe Dan Ionescu: „Acest om spune numai prostii. Nici nu-l cunosc. E dus cu pluta. Cu ce ne-a ajutat Palotai la Bratislava? Că a arbitrat corect? Numai noi știm cât de greu a fost acel meci, pe un teren greu și cu un public ostil, care a aruncat cu sticle în noi”.

Selecționerul Turciei a respins și acuzația de a fi contribuit la desființarea Luceafărului, laboratorul în care s-a format nucleul Generație de aur: „Ce treabă aveam eu cu Postelnicu și cu Nicu Ceaușescu? Dan Ionescu să arate documentul, dacă zice că am semnat eu ordinul pentru desființarea Luceafărului. E posibil însă ca Steaua și Dinamo să fi intervenit. N-a fost nimeni care să fi stimulat mai mult decât mine promovarea fotbaliștilor tineri”.

Palotai le-a anulat un gol valabil cehoslovacilor

Arbitrajul lui Karoly Palotai a fost foarte apreciat în România. Ziarul Sportul, Gazeta Sporturilor de azi, i-a acordat calificativul excelent arbitrului maghiar pentru prestația de la meciul Cehoslovacia – România 1-1. La scorul de 0-0, Palotai le-a anulat cehoslovacilor două goluri. Primul pentru un henț în atac, iar al doilea, chiar înainte ca Geolgău să deschidă scorul, pentru un ofsaid discutabil, la care un arbitru găzdar ar fi închis ochii. Karoly Palotai, cel mai important arbitru maghiar al tuturor timpurilor, a murit pe 3 februarie 2018, la vârsta de 82 de ani.

Generalul Stan: „Lucescu era mare învârtitor”

Generalul Nicolae Stan, 92 de ani, fostul aghiotant al lui Nicolae Ceaușescu era atunci la FRF și confirmă povestea lui Dan Ionescu: „Așa este. Țin minte că episodul de la Oradea a avut legătură cu arbitrajul lui Palotai”. Stan susține și ipoteza conform căreia Il Luce ar fi pus umărul la desființarea Luceafărului: „Lucescu era mare învârtitor. Făcea orice dacă era în interesul lui”.

Pigulea: „A fost dubios că am jucat la Oradea”

Marcel Pigulea, antrenorul care a condus selecționata României U18, în 1984, la dubla cu Ungaria, întărește povestea trocului secret româno-maghiar. 'A fost ceva dubios. În primul rând, faptul că Federația ne-a dus să jucăm la Oradea, la 300 de kilometri de Budapesta. E adevărat, Dan Ionescu a vrut să conteste anumiți jucători, dar n-a fost lăsat. La mijloc era arbitrajul lui Palotai de la Bratislava'.

Ungurii au avut 5 pe fals

Libertatea a verificat vârstele juniorilor maghiari folosiți în meciul retur cu România, 0-2, disputat pe 11 aprilie 1984, la Oradea, iar Dan Ionescu are dreptate. Cinci jucători erau trecuți de 18 ani: Jozsef Keller (25.09.1965), Sandor Deak (11.09.1965), Kalman Kovacs (11.09.1965), Janos Zsinka (2.10.1965) și Laszlo Szelpal (20.08.1965). Ungaria avea să câștige CE în 1984. Măsluirea vârstei jucătorilor era o practică des folosită în acele vremuri. Inclusiv, România a câștigat CE de juniori U18 din 1962 falsificând datele de naștere ale jucătorilor. Chiar și la CM U20 din 1981, când tricolorii au cucerit medaliile de bronz, Ioan Andone era mai mare cu un an.

România U18 – Ungaria U18 0-2

11 aprilie 1984, Oradea

Au marcat: Orovecz (6), Zsivótzky (72)

România: Petre – Moldovan, Gh. Cîrstea, Drăghici, Bănuță (51 Achim) – Bobaru, Lazăr, Mateuț, Mărgărit (47 Voicu) – Nuță, Topolinschi. Antrenor: Marcel Pigulea

Ungaria: Zsolt Petry – Ferenc Haaz, Sandor Pinter, Laszlo Szelpal, Jozsef Keller – Ervin Kovacs, Sandor Deak (75 Jozsef Zvara), Kalman Kovacs – Janos Zsinka, Gyorgy Orovecz (67 Gyula Zsivótzky), Otto Vincze.

Arbitrii: E. Barbaresco (Italia) – D. Petrescu, N. Dinescu (ambii din România)

Cehoslovacia – România 1-1 (30.11.1983). Arbitru Károly Palotai (Ungaria)