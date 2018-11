Surorile, Tala Farea, în vârstă de 16 ani, și Rotana Farea, în vârstă de 22 de ani, au fost descoperite pe 24 octombrie pe malul râului Hudson, în partea de vest a Manhattanului. Dar ele locuiau în Fairfax, Virginia, la aproximativ 362 km distanță. Cele două au fost date dispărute în august.

Anchetatorii nu au stabilit, încă, circumstanțele în care au dispărut și cum s-a produs decesul lor, iar medicii legiști nu au făcut public raportul privind cauza morții.

Corpurile celor două surori erau legate împreună, față în față și nu prezentau semne evidente de traumatisme, a transmis poliția newyorkeză. Amândouă erau complet îmbrăcate.

Cu o zi înainte de descoperirea cadavrelor, mama celor două le-a spus polițiștilor că a primit un telefon de la ambasada Arabiei Saudite din Washington, care a cerut familiei să părăsească SUA, deoarece fiicele ei au solicitat azil politic.

Cazul a intensificat imediat tensiunea diplomatică dintre Arabia Saudită și Statele Unite, aflată deja la cote înalte din cauza uciderii jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, la ambasada saudită din Istanbul la începutul acestei luni.

Departamentul de poliție din New York a trimis un detectiv Virginiei pentru a afla mai multe despre cele două surori. Șeful Poliției din New York, Dermot Shea a declarat că au fost deosebit de interesați să afle ce s-a întâmplat din momentul în care au fost raportate disparițiile și ce le-ea adus pe cele două în New York City. „Ne uităm la toate indicii din viața lor”, a spus Shea.

Tala și Rotana s-au mutat în Statele Unite din Arabia Saudită împreună cu mama lor în 2015, stabilindu-se în Fairfax, o suburbie din Washington DC, a spus poliția.

Rotana a fost înscrisă la Universitatea George Mason, dar s-a retras în primăvară.

Polițiștii au declarat că cele două surori au mai fost date dispărute odată în decembrie 2017.

