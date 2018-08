Boschetarul violent a atacat o femeie în zona Socola, ultima dată pe 23 august. Victima a coborât dintr-un taxi și se îndrepta către casa unde locuiește. Individul a observat-o mergând pe stradă, s-a repezit la gâtul ei și, după relatările victimei, „cu cealaltă (mână-n.r.) încerca ceva bizar ca și cum mi-ar scoate ochii”, relatează bzi.ro.

Ieșeanca a reușit să scape în cele din urmă din ghearele agresorului și a sunat imediat la poliție. Întrucât urmele strânsorii de pe gâtul ei nu erau prea vizibile pentru a obține un certificat medico-legal, polițiștii i-au spus victimei că nu pot decât să-l prindă și să-i dea o amendă. Aceiași polițiști i-au mai povestit femeii că boschetarul e cetățean din Republica Moldova și are un trecut cât se poate de stufos, având în principal o înclinație spre a agresa femei pe stradă.

Ulterior, ea a mai aflat că o vecină a fost atacată de același individ cu o săptămână în urmă. Individul a prins-o de ambele mâini și i-a spus „vai, ce carne bună ai!” și s-a hotărat să-și facă cunoscută pătania pe facebook.

„Mă adresez în special doamnelor care locuiesc în zona Nicolina din municipiul Iași și vă rog uitați-vă bine la această fotografie. Acest individ agresează femei în zona Nicolina (esplanadă, Lidl, Sălciilor, Minerva, Belvedere).

În după amiaza zilei de 23 august la ora 18,00, am venit de la serviciu cu taxiul. Am oprit în Nicolina I, în spate la Lidl. Am văzut acest boschetar, că altfel n-am cum să-i spun, pe scările transformatorului, dar l-am văzut târziu, altfel n-aș fi coborât din mașină. Boschetarul din imagine sufla într-o pungă cu prenadez. Ca să ajung acasă alt drum nu am decât să trec pe lângă acel transformator. Am pus capul în pământ, am spus Tatăl Nostru și mi-am zis ca dacă trec pe lângă gardurile vecinilor ajung în curte, dar n-a fost să fie așa de simplu. L-am văzut cu coada ochiului că se întărâta cu cât mă apropiam și într-o fracțiune de secundă m-am trezit cu el în gâtul meu c-o mână iar cu cealaltă încerca ceva bizar ca și cum mi-ar scoate ochii cu degetele. Groaza a fost mare. Deși am 100 kg m-am blocat complet, am strigat după ajutor dar n-a ieșit nimeni, în acel moment nu era nimeni pe strada mea. M-am blocat atât de tare încât nici nu am reușit să fug când i-a alunecat mână de pe gâtul meu plin de transpirație, pentru că mi se taiasera' picioarele.

Femeia a fost salvată de un maidanez

„În tot acel abur de luptă în care nu auzeam decât, că răgea ceva la mine dar nu înțelegeam de fel ce-mi spune, am văzut câinele nostru pechinez, pe Alina, care venea în fugă spre mine și mi-am adus aminte că pe strada noastră a venit de curând un maidanez bătrân, pe care-l îngrijim și pe care l-am botezat Ciprian. Am strigat doar de 2 ori Ciprian, Ciprian și dulăul ciolănos a ieșit din boscheți. Individul s-a speriat și a luat-o la fugă în direcția magazinului Lidl. Am sunat la Poliție. A venit un echipaj de la secția 6. Pentru că nu am avut urme profunde ale agresiunii pe corp, care să fie atestate la IML, spun dumnealor că nu pot să facă mare lucru, dar că-l vor căuta și când o să-l găsească o să-i dea….ce credeti….o amendă. Ce să facă un boschetar cu amenda? Mi-au mai spus că dacă îl vedem tot noi, adică eu și familia mea să-i anunțăm pe ei. Câteva zile apoi a fost o liniște fricoasă pentru că eu nu mai merg prin cartier, îl văd cu ochii minții cum sare de peste tot. Este îngrozitor. Mi-au mai spus, tot domnii polițiști, că acest individ este un cetățean basarabean, care nu este agresiv, dar care a mușcat o femeie de picior, a molestat alta într-o scară de bloc, alta pe stradă și în general are o treabă cu femeile.

Am aflat tot atunci seara că și vecina mea a fost agresată cu o sapatamana înainte de acest individ pe esplanada din Nicolina. Tot de la ea am aflat și ce-i striga boschetarul, femeia fiind prinsă de ambele mâini de agresor „Vai ce carne bună ai!'. Sâmbătă Poliția mi-a spus că l-a prins și l-a internat la Socola.

Astăzi după amiază însă, am avut șocul să primim un telefon de la sora mea care venea în vizită la noi, singură cu 2 copii, să ieșim repede afară că aurolacul e pe aceleași scări de la transformator, sufla în pungă și nu poate trece de el. Aceeași, groază, am alegat cu soțul meu după el prin tot cartierul să-l prindem, timp în care am cerut ajutorul la 112 – NU A VENIT NIMENI din contră țipau la noi că de ce ne crizam, ne întrebau cum îl cheamă și la ce adresă este. Ne-au închis telefonul în nas. La al treilea apel ne-au deviat la Poliția Județului unde am avut parte de aceleași întrebări dar nici un echipaj care să ne ajute să-l prindem. Am sunat și la Poliția Municipiului tot degeaba și asta în timp ce noi alergam după boschetar printre mașini. Într-un final l-am pierdut la trecerea bulevardului înspre Nicolina ÎI, căci el a fugit printre mașini pe culoarea verde a acestora. Consternați ca nu vine nici o poliție să ne întrebe de sănătate am ieșit s-o conducem pe soră mea acasă și stupoare, boschetarul după 2 ore era în același loc – la transformator și răgea. A fugit soțul meu după el dar bineînțeles că nu l-a prins pentru că acesta e destul de vânjos și cu o constituție atletică.

(…)

Victima reclamă nepăsarea Poliției

„Poza individului ne-a dat-o florarul nostru drag de la colț, care ne-a văzut alergând după individ și care la rândul lui a salvat o femeie cu un copil mic din mâinile acestui boschetar. (O prinsese de mâini și îi striga Iti omor copilul'). El l-a fotografiat pentru familia lui ca să știe de cine să se ferească.

Tot de la alți oameni de bine am aflat că alți oameni răi din intersecție îi vând în fiecare noapte prenadez, motiv pentru care s-a și retras în acest perimetru, Nicolina I, pentru că la celelalte chioșcuri Non Stop nu se vinde prenadez. Acum spuneți-mi vă rog cât de hain trebuie să fii ca să ții în chioșc așa ceva și să vinzi la astfel de oameni. Nimeni nu mai lipește în ziua de astăzi cu acest produs. Cu siguranță știi pentru ce-l cupara un individ cu astfel de înfățișare dar pentru profitul tău te doar undeva de siguranța mamelor și copiilor care-ți fac vandare ziua la pufuleți și sucuri.

Povestea mea, deocamdată se încheie aici, dar dacă în prima fază șocul și groaza agresiunii m-au blocat, m-au paralizat, nesimțirea și indolența autorităților m-au readus la realitate, m-au înverșunat să nu las lucrurile așa. Dacă așteptăm cu sufletul la gură un răspuns din partea domniilor lor, astăzi am văzut că eu de fapt trebuie mai întâi cu ei să mă lupt ca să dobor boschetarul și am să încep prin a reclama în spațiul public abuzurile Poliției. Nu poti tu Politie sa tipi la mine la telefon, nu poti sa-mi inchizi mie telefonul in nas, pentru ca eu sunt cea ranita, eu in primul rand am drepturi in tara ta, tu pe mine trebuie sa ma aperi si nu pentru ca te platesc din banii mei, nu, si tu platesti impozite ca si mine, ci pentru ca ai jurat cand te-ai facut politist ca acesta este telul tau, sa respecti drepturile si libertatile fundamentale ale omului', iar cel mai de pret drept este acela la viata. Am sa reclam peste tot incompetenta ta, Politie, a acelui numar 112, unde am crezut, cu inocenta unui copil vad astazi, ca daca suni, intr-un minut oamenii legii sunt langa tine si te apara. Langa mine nu ati fost nici pe 23 august nici astazi.

Am sa reclam abuzul tau Politie si al oamenilor tai care m-au vazut socata si mi-au dat sa semnez o declaratie in alb, care mi-au impus sa scriu intr-o declaratie ce-mi dicteaza ei. Cu mare greutate am reusit sa scriu si eu la sfarsitul acelei declaratii ca am copil care in fiecare zi vine de la scoala pe acelasi treseu si e singur, caci eu lucrez pana la 16,30 si nu pot pleca de la serviciu si mie frica pentru el si nu vreau decat sa-l prinda pe agresor. Nu vreau sa-i faca nimic rau, pentru ca e un om bolnav, dar nici eu sau alta femeie sau Doamne Fereste vreo fetita sa sfarseasca pana la urma omorata pentru ca onor Politia sa-l aresteze.

Vreau ca Politia Romana sa-l trimita la el acasa si sa-l puna sub interdictie de a mai intra in Romania. Sa faca autoritatile lui ce stiu ca-i mai bine pentru el sa-l ajute iar pentru noi viata sa continue de la 23 august ………..Aveti grija doamnelor, de voi si de copiii vostri. Aveti grija domnilor de noi! Sfarsit de vara 2018″, a scris aceasta pe Facebook.