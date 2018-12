Pe Radu cu al sau Twister Cake îl întâlneşti în fiecare sâmbătă la o piaţă cu mâncare internatională, Queens International Night Market, unde merge de trei ani şi prepară faimoşii colaci. În fiecare an este nelipsit de La Romanian Festival on Broadway din New York, dar şi la cel mai mare festival unguresc din New Jersey care se ţine în iunie, iar apoi în septembrie la un festival în Connecticut.

Românul face senzaţie cu desertul transilvănean, rețetă pe care a adaptat-o punând peste cozonacii secuiești frișcă, înghețată și alte bunătăți, scrie Ziarul Unirea. Newyorkezii sunt înnebuniți după dulciurile românului și stau la cozi pentru a urmări întregul proces de preparare a cocii dulci cu nucă.

„Lucrez ca şofer pentru Sotheby’s International Realty de 12 ani, una dintre cele mai prestigioase firme de imobiliare din lume, de luni până vineri şi fiind liber weekend-urile, m-am gândit că aş putea avea ceva pe lângă job”, povestește Radu.

Românul spune că ideea i-a venit după ce a gustat kurtos făcuți de altcineva în New York. „Bunica mea îmi făcea mie şi verişorilor mei kurtosi deasupra unei găleţi în care bunicul în prealabil făcea cărbuni. Şi atunci am decis să pornesc afacerea cu kurtosi”.

Soţia lui, Diana (clujeancă ), îl ajută pe partea de web şi marketing, ea având master în web design. La evenimente, Radu are doi angajaţi: un prieten, Flaviu Nasaramba, tot din Cugir, care e fotograf în cursul săptămânii şi pe Santiago, originar din Ecuador, bucătar la cea mai veche pizzerie americană, Lombardi’s.

Despre clienții lui, Radu spune că mulți vin weekend de weekend să cumpere kurtos. „Sunt persoane care vin în fiecare weekend. Multă lume întreabă ce e… şi când le zic Transilvania, România, fac ochii mari!”

Foto: Ziarul Unirea

Citește și: Doctorul Ciomu al femeilor – După ce a uitat două foarfeci într-o femeie, chirurgul Ștefan din Constanța a cusut defectuos o pacientă, astfel încât „Trei ani nu am putut să fac nici măcar un control ginecologic”!