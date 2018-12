Cei cinci s-au așezat nerăbdători în scaune, așteptând spectacolul produs și regizat de Julieta Georoiu. „Vine vineri”, „Vreau o minune”, „Sunt un balcanic”, „Și băieții plâng câteodată”, „Banii vorbesc”, „Undeva, departe” sau „Oriunde te vei afla” au fost doar câteva dintre cântecele celebre ale trupei Holograf, cântate și chiar dansate de cei 30 de tineri din distribuție.

Pe parcursul spectacolului, Dan Bittman a scos de câteva ori telefonul și a filmat, a făcut fotografii, în timp ce proaspătul aniversat al trupei, bateristul Edi Petroșel, a cărui zi de naștere a fost cu doar o zi înainte, a trăit și cel mai entuziast atmosfera spectacolului.

„Ce să spun… Am plâns! Mă crezi că am plâns la anumite piese? M-au impresionat, am intrat într-o altă lume! Parcă n-am scris niciun vers, nicio piesă din toate astea. Am fost foarte emoționat de-a lungul întregului spectacol”, a mărturisit în exclusivitate pentru Libertatea solistul Dan Bittman, imediat după spectacol.

El a mai declarat că acest proiect trebuie luat și „făcut să pocnească, pentru că e păcat, filonul există, calitatea există”. Muzicianul a mai adăugat că ar face un concurs între licee, pe muzica legendarei sale trupe.

O coincidență a făcut ca interpretul rolului principal din spectacolul „Dacă noi ne iubim” să fi fost coleg de grădiniță cu unul dintre băieții lui Bittman, care la un moment dat a și făcut parte dintr-o trupă pe care Liliana, mama copiilor solistului de la Holograf a întemeiat-o în urmă cu câțiva ani.

„Au fost foarte simpatici și le doresc să țină aproape”, a mai precizat interpretul.

Cei trei băieți ai săi încep, ușor, să îi calce pe urme: „Cel mare compune sau orchestrează, nici nu știu ce să zic, și ăla mic – eu zic că el ne scoate – s-a apucat de chitară. Deci prin Mark am încredere”, a concluzionat „holograful” Bittman.

La rândul său, Edi Petroșel, care pe 2 decembrie a împlinit 61 de ani, a declarat pentru Libertatea să s-a bucurat foarte mult de un asemenea „cadou”: „A fost foarte emoționant, mai ales că să-ți vezi muzica și textele cântate de niște copii înseamnă că n-am muncit degeaba și că avem un viitor! Felicitări trupei, cred că au muncit foarte mult, e foarte greu vocal să cânți ce cântă Bittman!”, a precizat bateristul Holograf.

Muzicalul „Dacă noi ne iubim” este o poveste de dragoste imaginată de Julieta Georoiu şi scrisă de doi adolescenți, Anastasia Jinga şi Rareș Fota, pe muzica trupei Holograf. Acesta este primul muzical de tip „generation fusion” din România. Spectacolul creează un pod peste generații între fanii Holograf – majoritatea ajunși la vârsta adultă și adolescenții zilelor noastre.

Jucat exclusiv de tineri – mulți dintre ei premiați la cele mai importate competiții de voce, dans sau actorie – spectacolul cu o durată de mai bine de o oră și jumătate a fost interpretat live, inclusiv în partea instrumentală. Spectacolul a fost produs de JG Production și organizat și promovat de Asociația Culturală Flower Power.

