VIDEO EXCLUSIV/ Andreea Berecleanu nu-și sărbătorește onomastica. Nu-i arde de petreceri

Andreea Berecleanu își aniversează onomastic, doar că, pentru vedeta tv, această zi va fi una tristă, diferită de cele din anii precedenți. Știrista și-a pierdut tatăl, și nu-i arde de petreceri. Ea a mărturisit însă cam care ar fi cadourile preferate de ea, cu ocazia vreunui eveniment de acest gen.

Vedeta are nu mai puțin de 25 de ani petrecuți în televiziune și nu se vede făcând altceva. În toți acești ani, ea nu a avut niciodată intenția de a se reorienta. Tocmai pentru că, spune ea, ”nu a existat niciun motiv care să o determine să facă acest lucru”.

”Am 25 de ani de televiziune. E adevărat, toată lumea mă întreabă cum e posibil. Eu am peste 40 de ani, dar am început această carieră la 18 ani. Nu am avut de ce să renunț. Mai fac și altceva, în timpul zilei, alte proiecte care-mi sunt foarte dragi”, ne-a mai spus aceasta.