Video EXCLUSIV/ Iuliana Luciu a anunțat când va deveni mamă! ”Voi avea copil după ce mă mărit”

Bruneta nu pare să aibă gânduri de măritiș.

Sau, cel puțin, nu a găsit încă persoana potrivită cu care să facă acest lucru. Până atunci însă, ea se bucură de viața de ”burlăciță”. Merge în vacanțe, a ajuns în țările și locurile în care și-a dorit și s-a convins, totodată, că nu-i chiar ușor să încerce să-și croiască o carieră ăn altă țară. Altfel, Iuliana Luciu a anunțat când va deveni mama! Lucru care nu se va întâmpla însă în viitorul apropiat. Ea nu concepe să aibă un copil fără a fi căsătorită.

Deși are patru nepoți, ea nu-i vede prea des pe copiii Nicoletei Luciu, sora sa.

Iuliana Luciu și-ar dori foarte tare să ajungă în New York și Los Angeles, orașe rămase nevizitate în timpul concediului său petrecut peste Ocean. Ea nu și-a programat încă o vacanță, dar recunoaște că umblă cu pașaportul în… geantă.

”Tot timpul am multe vacanțe în cap. Nu am făcut planuri, dar am pașaportul la mine. Mi-ar plăcea să ajung în New York și-n Los Angeles”, a mai spus aceasta.