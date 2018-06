S-a consacrat in show-bizz-ul autohton odată cu show-ul ”Dansez pentru tine”, iar apoi ca jurat la ”Românii au talent”.

În prezent însă, cunoscutul coregraf se ocupă de școala sa de dans și de proiectele personale. Mihai Petre le duce dorul foștilor colegi de muncă, și, spune acesta, și-ar dori chiar să mai lucreze cu Pavel Bartoș, Smiley și ceilalți.

”Am multe proiecte, cel mai importat proiect al meu e școala mea de dans și competițiile la care merg să arbitrez, locurile la care merg să antrenez, în țară și-n străinătate. Asta mă face să-mi exercit pasiunea și mă face fericit. Am investit mult sentiment în tot ce am făcut. Îmi e dor de colegi, de toți cu care am lucrat. Mi-e dor să lucrez cu ei. Că de văzut ne mai vedem, mai ieșim la o bere din când în când..Mi-e dor de Pavel, de Andi, de Smiley. Și de Ștefan, sunt oameni tare faini”, a declarat acesta pentru Libertatea.