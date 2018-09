LIBERTATEA transmite principalele declarații ale liderului PSD, după cele peste opt ore de dezbateri din Comitetul Executiv Național.

Liviu Dragnea a spus că în ședința conducerii s-au emis păreri, puncte de vedere, controverse, colegii au discutat ntre ei, unii s-au contrat.

'A fost un vot, unii au spus să nu avem nevoie, dar nu am fost de acord. S-a mințit mult', a spus Dragnea.

El a precizat că a vorbit astăzi despre motivele pentru care ar trebui să își dea demisia, pe care le-au prezentat ei.

„A fost un vot, cu toate că unii colegi au spus că nu facem niciun vot. Nu am fost de acord, pentru că s-a minţit, s-a manipulat prea mult în ultimele zece zile. (…) În aceste zile majoritatea colegilor mei din CExN au avut întâlnire cu organizaţiile în judeţe, majoritatea dintre ei m-au sunat în timpul acelei şedinţe, au pus telefonul pe speaker să le spun câteva cuvinte colegilor şi să aud ce puncte de vedere au. Fără nicio excepţie, colegii din judeţele de unde am fost sunat mi-au cerut ca nu cumva să renunţ la funcţia de preşedinte al partidului, cu toate că demisia este un act unilateral. (…) Motivul principal era că am deschis prea multe fronturi”, a declarat Dragnea la finalul şedinţei CExN al PSD.

El s-a referit și la acuzațiile că este vulnerabil. 'I-am întrebat, dacă eu de mâine nu mai exist, de a doua zi acest sistem o să ia în brațe PSD, o să sprijine finalizarea legilor Justiției? Nu', a spus el.

Liviu Dragnea a vorbit și despre amnistie și grațiere.

'Pe mine, personal, nu mă mai interesează Ordonanța cu amnistia. Vor să o dea, când vor, este problema lor', a spus Dragnea, precizând că unii colegi au făcut presiune luni de zile, dar 'premierul Dăncilă a rezistat'.

Dragnea a anunțat că susține și o lege în Parlament, pe amnistie.

'În acelaşi timp, nimeni nu a reuşit să răspundă la o întrebare esenţială: care este de fapt rezolvarea tuturor nenorocirilor generate de funcţionarea acelor echipe mixte, de emiterea, semnarea acelor protocoale? Nimeni n-a dat un răspuns ce facem cu probele obţinute nelegal care au făcut ca foarte mulţi români să fie condamnaţi nelegal. (…) Groaza pentru a fi adoptate şi puse în vigoare Legile Justiţiei şi Codurile penale este dată şi de faptul că la un moment dat toţi cei care au făcut rău vor plăti”, a afirmat Dragnea la finalul CExN al PSD.

Liderul PSD a spus că Daniel Florea, primarul de la Sectorul 5 a cerut excluderea Gabrielei Firea din partid, dar s-a opus acestui lucru.

În ceea ce privește remanierea, i-am consultat pe colegii mei când e bine să fie făcută. În unanimitate au spus că după referendum. După referendum vom avea un CEx, a anunțat el.

'Ce e foarte important și o să cer imperativ: una din calitățile obligatorii este buna comunicare. Miniștrii care se ascund, cărora le este frică de presă, nu pot face parte dintr-un Cabinet', a spus Liviu Dragnea despre remaniere, precizând că nu dorește să fie purtătorul de cuvânt al unor miniștri.

'Nu am cum să mă îndoiesc de Viorica Dăncilă, este 'loială și cinstită', a spus președintele PSD, arătând că își dorește păstrarea guvernării și de aceea nu a ieșit în aceste zile.

'Are susținerea mea totală și susținerea partidului, după remaniere o să discutăm despre ce miniștri pleacă', a mai spus el.

'Nu putem să o ținem la nesfârșit cu discuții interne în partid. Nu e un avertisment!', a afirmat el.