Astfel, conform meteorologilor, în intervalul 28 iunie, ora 21:00 – 29 iunie ora 21:00, în cea mai mare parte a Moldovei, local în estul şi sud-estul Transilvaniei, Maramureş şi în nordul Munteniei şi al Olteniei vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ. Prin acumulare sau în intervale scurte de timp se vor înregistra cantităţi de apă de 20 – 30 l/mp şi pe arii restrânse de 50 – 60 l/mp.

Pe de altă parte, în acelaşi interval de referinţă, temporar va ploua în cea mai mare parte a ţării şi, mai ales, în zonele deluroase şi montane, cantităţile de apă vor depăşi 15 – 20 l/mp şi izolat 30 – 40 l/mp.

Potrivit sursei citate, vor fi mai ales averse care pe arii restrânse vor avea şi caracter torenţial şi vor fi însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Izolat, vor fi condiţii de grindină.

Vineri, 29 iunie, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în cea mai mare parte a țării. Cerul va prezenta înnorări și se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii extinse în regiunile estice, sud-estice și centrale și local în rest. Cu precădere în Moldova, Transilvania și zona de munte, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Izolat vor fi condiții de grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade in estul Transilvaniei și 28 de grade in nordul Crisanei si in Maramures, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

In București, vremea se va menține în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și, posibil, intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 15…16 grade.

Mai multe case și gospodării din județul Botoșani au fost inundate, joi seară, în urma precipitațiilor abundente care au afectat județul.

Specialiştii ANM precizează că va continua să plouă în majoritatea regiunilor până sâmbătă (30 iunie), temporar însemnat cantitativ. Află cum va fi vremea în această vară. Prognoza meteo pentru intervalul iulie – septembrie 2018.

Vezi și care e situația traficului rutier, vineri dimineață, după ploile abundente din ultima perioadă.