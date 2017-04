Ce spune Mihaela Tatu despre relația pe care o are. „Mă simt confortabil în existența mea alături de acest om”

Mihaela Tatu s-a făcut remarcată în fața publicului grație emisiunii „De 3 X femeie”, pe care a moderat-o ani de zile la Acasă TV.

Retrasă din lumina reflectoarelor, Mihaela Tatu arată acum mai bine ca niciodată. Ba mai mult decât atât, trăiește o poveste de dragoste care o face să radieze.

Vedeta a fost invitată la o emisiune de la Antena Stars, unde și-a deschis sufletul și a mărturisit cum o face să se simtă relația pe care o are acum. Mihaela Tatu nu a dezvăluit, însă, numele celui care îi este acum partener.

„Lucrurile stau așa… La o fată singură și un măgar zbiară, zicea mama. Pentru această perioadă mă simt ok în această relație. Eu trăiesc foarte mult în ”aici și acum”. Sunt rezultatul unui trecut și al experiențelor pe care le-am avut. Asta este Mihaela Tatu de acum. Cu toată experiența pe care o am, mă străduiesc în ”aici și acum”, dar proiectându-mi un viitor foarte apropiat. Nu știu ce o să fac peste 10 ani, nu știu ce o să fac peste un an. Dar acum mă simt confortabil în existența mea, în viața mea, în bucuria fiecărei dimineți și a fiecărei zile, alături de acest om”, a declarat Mihaela Tatu în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

„Am scăpat din niște lucruri grele, am ales să trăiesc. Mi s-a mai dat o șansă. Dacă tot am ales să trăiesc, m-am hotărât să trăiesc fain. Și trăiesc fain, bucurându-mă de orice. Da, există viață după televiziune, important este cum vezi. Nu contează anii din viață, ci viața din ani”, a mai spus Mihaela Tatu.