Cu cine s-a întâlnit Daniel Buzdugan la Muntele Athos. A dat peste fiul călugăr al actorilor Valeria Seciu și Octavian Cotescu

Cu cine s-a întâlnit Daniel Buzdugan la Muntele Athos. Prezentatorul de radio și TV a povestit cum l-a cunoscut pe fiul actorilor Valeria Seciu și Octavian Cotescu, care este călugăr de mulți ani.

Daniel Buzdugan a fost invitat la emisiunea „Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars, unde a vorbit despre călătoriile sale la Muntele Athos.

Printre altele, el a mărturisit că l-a întâlnit acolo și pe Alexandru Cotescu, fiul marilor actori Octavian Cotescu și Valeria Seciu, care este călugăr acolo.

„La Muntele Athos am fost de trei ori, în ultimii cinci ani. Liniştea de acolo, oamenii ăia care nu te cunosc şi te tratează ca pe un egal, ca pe un om oarecare… Anul acesta am descoperit, cu mândrie, cam peste tot, în toate mănăstirile la care am fost, mănăstiri vechi, de sute de ani, stema Moldovei. Cam toate au fost ridicate de domnitori ai Moldovei…

L-am cunoscut pe călugărul Daniil (fiul actorilor Valeria Seciu şi Octavian Cotescu), care e un om smerit, de o smerenie şi de o modestie care te fac să fii ca ei. Sunt oameni care cunosc nişte lucruri şi care trăiesc într-un anumit fel şi care au o sfioşenie pe care, din păcate, nu o mai întâlnim în jur… Biserica este formată din cei care slujesc în biserică, dar cea mai mare parte a Bisericii este în lume, în oameni”, a declarat Daniel Buzdugan, care a fost la un pas de moarte în urmă cu ani.

Alexandru Cotescu are o ascendenţă nobilă din punct de vedere artistic, fiind fiul marilor actori Octavian Cotescu şi Valeria Seciu. A avut o apariţie meteorică în filmul “Păcală” (1974), dar a urmat, mai târziu, calea monahală. Trăieşte de ani buni la Mănăstirea Vatopedu de la Muntele Athos, în Grecia, luând numele bisericesc de Daniil. A lucrat la traducerea unei importante antologii de texte liturgice şi vieţi ale sfinţilor.