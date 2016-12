Anul 2016 nu a fost cel mai bun pentru iubire și despărțirile de la Hollywood au cam luat prin suprindere pe toată lumea. Iată mai jos lista cvedetelor care și-au spus „Adio”, anul acesta.

Brad Pitt și Angelina Jolie

Divorțul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, considerat cel mai frumos cuplu de la Hollywood, a fost de departe cel mai șocant. Când nimeni nu se aștepta, celebra actriță a depus, în luna septembrie, actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile În realitate se pare că adevăratul motiv pentru care frumoasa actriță a decis să ună capăt mariajul este felul cum soțul ei se poartă cu cei șase copii ai lor, trei biologici și trei adoptați, acuzându-l pe Brad că nu este un tată bun, Jolie nefiind de acord cu felul cu care soțul ei înțelege să-și crească micuții. Cei doi actori formau un cuplu din 2005, iar în august 2014 ei s-au si căsătorit. În urma divorțului, Angelina a cerut custodia totală a copiilor, iar Brad a fost anchetat de autorități pentru că și-ar fi agresat verbal unul dintre fii, pe Maddox.

Naomi Watts și Liev Schreiber

Tot în septembrie, Naomi Watts și Liev Schreiber au anunțat că se despart după 11 ani de relație. Cei doi nu s-au căsătorit niciodată, însă sunt părinții a doi băieți: Alexander „Sasha” (9 ani) și Samuel Kai(7 ani). Ei au făcut anunțul despărțirii luni într-o declarație comună. „De-a lungul ultimelor luni am ajuns la concluzia că cel mai bun mod de a continua ca o familie este să ne separăm. . Cu dragoste, respect și prietenie vom continua să ne creștem copiii împreună și să explorăm această nouă fază a relației noastre. Apreciem suportul și curiozitatea voastră, dar rugăm presa să aibă înțelegere față de copiii noștri și să le respecte dreptul la intimitate”, au spus cei doi. Se pare că Naomi și Liev duceau vieți separate încă din luna ianuarie.

Cântăreața Sia și Erik Anders Lang

Celebra artistă australiană Sia a anunțat la începutul acestei luni că s-a despărţit de soţul său, producătorul de film Erik Anders Lang, după doi ani de căsnicie. Cântăreaţa hit-ului ‘Chandelier’, în vârstă de 40 de ani, a decis să pună capăt căsniciei sale de doi ani, precizând că ea și soțul ei îşi doresc să rămână prieteni în viitor. „După multe frământări sufleteşti şi după multă gândire, am luat decizia de a ne separa. Dorim să rămânem prieteni. Nu vom face alte comentarii, ” au declarat cei doi. Pe de altă parte, Sia Furler a recunoscut că este dezamăgită că nu a putut să-i arate lui Erik, ţara sa natală, Australia, pentru că erau permanent asaltaţi de fani. Artista, care a devenit cunoscută pentru faptul că își acoperă fața cu peruci, s-a măritat cu americanul Erik Anders Lang, în august 2014, în casa ei din California, la două luni după ce s-au logodit. Ea a confirmat căsătoria, însă abia opt luni mai târziu. Cei doi au fost văzuți ultima dată în public la petrecerea organizată înainte de premiile Grammy din februarie, anul acesta.

Fatboy Slim și Zoe Ball

Tot în septembrie, dj-ul Fatboy Slim a dezvăluit că a fost părăsit de soția lui, prezentatoarea tv Zoe Ball (45 de ani), cu care era căsătorit de 18 ani, pentru că acesta o plictisea. Soția lui a părăsit casa în care locuiau și pe cei doi copii, Woody (16 ani) și Nelly May (6 ani), pentru a se distra cu noul ei iubit, ce are puțin peste 20 de ani.„Zoe i-a spus lui Norman că s-a plictisit și că vrea să bea și să facă sex cu noul ei iubit tânăr”, a declarat o sursă. „Cu mare tristețe, vă anunțăm că ne-am despărțit. După mai multe aventuri minunate pe care le-am avut în ultimii 18 ani, am ajuns la sfârșitul curcubeului nostru. Suntem în continuare buni prieteni și vom continua să ne susținem unul pe celălalt și să ne creștem frumoșii noștri copii, împreună, locuind unul lângă celălalt”, au anunțat cei doi într-un anunț pe Twitter.

Lady Gaga și Taylor Kinney

Lady Gaga și actorul Taylor Kinney și-au spus și ei „Adio”, anul acesta în luna iulie. Deși apropiații spuneau că cei doi se pregătesc de nuntă, artista și logodnicul ei au decis să rupă logodna, Gaga confirmând despărțirea dintre ei. „Eu şi Taylor am crezut întotdeauna că suntem suflete pereche. La fel ca orice cuplu, am avut urcuşuri şi coborâşuri, iar acum am decis să ne despărţim”, a scris artista pe contul ei de Instagram. Mesajul a fost însoțit de o fotografie alb-negru cu cei doi.

Amber Heard și Johnny Depp

După doar 15 luni de mariaj, Amber Heard și Johnny Depp au anunțat că divorțează, înre cei doi izbucnind un uriaș scandal, după ce actrița, în vârstă de 30 de ani, a invocat violența domestică. De asemenea, ea a depus şi o plângere la Poliţia din Los Angeles în care a evocat ”anii de violenţe fizice şi psihologice” suferite din partea soţului ei. În cele din urmă, cei doi au ajuns la o înțelegere și în urma divorțului Amber a primit de la actor doar 7 milioane de dolari pe care i-a donat unor organizații caritabile.

Kate Beckinsale și Len Wiseman

Kate Beckinsale și Len Wiseman au anunțat la sfârșitul lunii octombrie că divorțează după 12 ani de căsnicie. Cel care a semnat actele de divorț a fost producătorul Len Wiseman, care a citat ca motiv de divorț deja celebrele „diferențe ireconciliabile” . Kate și soțul ei s-au cunoscut în 2003 în timp ce lucrau la filmul „Underworld”, pe care Wiseman îl regiza, iar în 2004 cei doi s-au și căsătorit. Însă, în noiembrie, anul trecut, au încpeut să apară zvonuri că cei doi vor să-și spună „Adio” și că deja ar fi trăit vieți separate, Len fiind văzut apoi fără verighetă și în compania unui fotomodel celebru, de doar 24 de ani, pe nume CJ Franco.

Diane Kruger și Joshua Jackson

Diane Kruger și Joshua Jackson au anunțat în luna iulie că au punct relației lor de zece ani. Despărțirea lor a venit la doar patru luni după ce actrița s-a mutat la New York pentru a fi mai aproape de iubitul ei. Se pare că între ei existau tensiuni de mai multe luni și deși au încercat să își salveze relația ei nu au reușit. Povestea lor de iubire a început imediat după divorțul actriței de regizorul francez, Guillaume Canet, cu care a fost căsătorit de cinci ani. Actrița de 40 de ani a mărturisit după despărțire că nu e sigură dacă își mai dorește să se recăsătorească.

Jennifer Lopez și Casper Smart

Jennifer Lopez (47 de ani) și dansatorul Casper Smart (29 de ani) și-au spus „Adio” în luna august, după o relație de cinci ani presărată cu mai multe despărțiri și împăcări. Cei doi formau un cuplu din anul 2011, la scurt timp după ce J.Lo a divorțat de cântărețul Marc Anthony. Jennifer și Casper au avut parte de o despărțire amiabilă și au stabilit că vor rămâne prieteni. Recent, artista a început o poveste de iubire cu rapperul Drake.

Mariah Carey și James Packer

Mariah Carey (46 de ani) era pe ultima sută pe metri cu pregătirile de nuntă, însă la sfârșitul lunii octombrie a anunțat că evenimentul nu va mai avea loc. Artista a fost părăsită pe neașteptate de miliardarul australian James Packer, după o vacanță în Grecia, unde cei doi s-au cam certat. Nu se cunosc cu exactitate motivele despărțirii, însă publicațiile susțin că afaceristul, în vârstă de 48 de ani, se săturase de „cheltuielile extravagante” ale răsfățatei cântărețe și din cauza reality-show-ului ei, „ Mariah’s World”. Cu toate acestea, Mariah și-a găsit alinare în brațele unui dansator, Bryan Tanaka (33 de ani).Mariah Carey și James Packer se logodiseră în ianuarie anul acesta, după mai puțin de un an de relație și păreau extrem de fericiți împreună.

Drew Barrymore și Will Kopelman

În luna aprilie, actriţa Drew Barrymore a anunţat că ea şi soţul ei, Will Kopelman, au decis să divorţeze după patru ani de mariaj. Relaţia cuplului a început în februarie 2011, iar cei doi s-au căsătorit pe proprietatea lui Drew Barrymore din Montecito, California, în iunie 2012. Cei doi sunt părinţii a două fiice, Olive de trei ani şi Frankie, de aproape doi ani. Acesta este al treilea mariaj eșuat al lui Barrymore.

Ozzy și Sharon Osbourne

Sharon si Ozzy Osbourne s-au despărțit în luna mai după 33 de ani de căsnicie, motivul fiind se pare o relatie extraconjugală a artistului. Cei doi s-au cunoscut la începutul anilor 1970, într-o perioadă în care Sharon lucra pentru tatăl ei, Don Arden, care era managerul trupei lui Ozzy, Black Sabbath. Atunci când Ozzy Osbourne a părăsit celebra trupa britanică în 1979, Sharon a preluat compania de management artistic a tatălui ei și a început o relație cu Ozzy, devenindu-i manager și ajutându-l să își lanseze cariera solo. Ei s-au căsătorit pe 4 iulie 1982 și au împreuna trei copii.

Jermaine Jackson și Halima Rashid

Jermaine Jackson, fratele regretatului Michael Jackson, a anunţat în luna iunie că se desparte de soţia sa, Halima Rashid, după o căsnicie care a durat 12 ani, însă motivul a uimit foarte multă lume. Deşi în cererea de separare se precizează că au decis să se despartă din cauza diferenţelor ireconciliabile, apropiaţii cuplului spun că, în realitate, Jermaine e foarte supărat că Halima l-a bătut. Apropiaţii cuplului spun că scandalurile între cei doi erau la ordinea zilei, iar artistul n-a mai putut suporta bătăile pe care le primea din partea soţiei. Anul trecut, Halima Rashid a fost reținută pentru violență domestică. După ce s-au certat, ea l-a lovit cu toată puterea. În cele din urmă, femeia a scăpat de rigorile legii, fiindcă a susţinut că n-a făcut altceva decât să se apere. Ei erau căsătoriți de 12 ani și nu au copii împreună, însă fratele lui Michael este tatăl a nouă copii din două căsnicii anterioare.