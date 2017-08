Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017 alături de Alex Florea, are o vară foarte plină de evenimente.

Ilinca Băcilă și Alex Florea au reprezentat România la Eurovision 2017 cu melodia “Yodel It”, o piesă care a clasat România pe locul 7, cea mai bună poziție din ultimii șapte ani. Sensibilă și foarte modestă, tânăra a cucerit pe toată lumea cu farmecul, dar și cu vocea ei.

Ilinca Băcilă, care a dat Bac-ul anul acesta, a povestit, în exclusivitate pentru Libertatea, cum este viața ei după participarea la Eurovision.

Artista are o vară plină de evenimente. Dă examen la facultate și are concerte peste concerte.

“Mă înscriu în septembrie la UNATC. Acum merg la Amsterdam, la Gay Pride, unde am fost invitaţi să cântăm. Am fost cu mama la cumpărături, să-mi caut ceva drăguţ, colorat. După Eurovision am avut concerte în țară, dar și în străinătate. Urmează un concert și la Frankfurt și trebuia să ajung și în Portugalia, dar nu mai merg, pentru că este exact în perioada cu facultatea”, ne-a declarat Ilinca Băcilă, care a adăugat că acum lumea o recunoaște foarte ușor pe stradă.

“Mă recunoaște lumea pe stradă. Și tot timpul, prima întrebare este «Cum a fost la Eurovision». Îmi place că mă recunoaște lumea, că oamenii vorbesc cu mine. Am însă și momente când aș vrea să îmi pun un pulover și o pereche de blugi și să să nu fiu recunoscută“, a afirmat ea.

Nu s-a mai văzut cu Alex Florea

Cântăreața ne-a mărturisit că după participarea la Eurovision nu s-a mai întâlnit cu Alex Florea, partenerul său de duet.

“După ce am stat atât timp împreună la Eurovision, simțeam nevoia de o pauză. Vara asta am fost plecați separat, nu ne-am mai văzut, dar mi-e dor de el și abia aștept să-l revăd”, ne-a mai spus ea.

Ilinca Băcilă a concurat la show-ul “Vocea României”, acolo unde a făcut parte din echipa Loredanei Groza, cu care a și colaborat după încheierea concursului. Tânăra artistă a fost prezentă la ziua de naștere a Loredanei, care în iunie a împlinit 47 de ani. Revederea a fost foarte emoționantă pentru Ilinca.

“Am fost la ziua ei. Mi-a spus că e foarte mândră de mine. M-a emoționat foarte tare și mi-au dat lacrimile”, ne-a mărturisit Ilinca.

Cum se simte după ce a fost diagnosticată cu laringită

Înainte de Eurovision, Ilinca a avut probleme cu corzile vocale.

“Laringită de reflux… Acidul gastric îmi ardea corzile vocale și aveam mereu secreții pe care nu le puteam controla, inflamații. Și totul se putea agrava iremediabil, dacă nu ajungeam să urmez un regim și un tratament”, a dezvăluit ea, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Acum, se simte mai bine. “E mai bine. Am terminat tratamentul. Doar că răcesc repede”, ne-a explicat ea.

