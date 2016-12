Sylvia se numără printre puținele vedete din showbiz care nu a trecut pragul esteticianului pentru îmbunătățiri. Artista susține că este sută la sută naturală, însă este tentată să apeleze la silicoane. La un moment dat.

Sylvia a reușit să stea departe de operații estetice, iar motivele ni le explică ea.

“Nu am fost tentată, pentru că până acum m-a ajutat bunul Dumnezeu și, în al doilea rând, îmi este foarte frică. Eu nu am niciun fel de operație, nici măcar de apendicită, deci nu am nicio tăietură pe corp. Am fost foarte OK și mulțumită de felul în care am arătat până acum, bineînțeles, dacă stau să mă iau la bani mărunți, ca orce femeie, găsesc 100 de defecte, dar se mai pot corecta și prin alte metode nu neapărat prin metoda bisturiului”, ne-a spus Sylvia.