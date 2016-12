Mama Ancăi Serea a furat pentru fiica ei. A luat din balconul vecinului

Mama Ancăi Serea a furat pentru fiica ei. Vedeta și cea care i-a dat viață au fost invitate în platoul unei emisiuni de la Kanal D, unde au făcut dezvăluiri din trecut.

Anca Serea are o relație cu totul specială cu mama ei, împreună cu care a fost prezentă în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Mama Ancăi Serea a furat pentru fiica ei: a luat măsline din balconul vecinului.

Mama Ancăi Serea a povestit că a trecut prin momente dificile în viață: și-a tăiat părul după ce a trecut printr-o despărțire și chiar a ajuns să fure de la vecini atunci când celebra ei fiică a poftit la… măsline.

„M-am tuns… treceam printr-o perioadă nefastă atunci, eram proaspăt separată atunci, de soțul meu, și am simțit nevoia de o schimbare. într-adevăr simți nevoia de o schimbare, și atunci m-am gândit să mă tund. M-am ridicat destul de repede de jos pentru că trebuia să mă ridic. Erau copiii și trebuia să mergem în același ritm ca până atunci. E bine să știi să renunți la timp și cu eleganță”, a spus mama vedetei de televiziune.

„Pe vremuri se simțea copilăria mult mai mult decât se simte astăzi. Astăzi, copii sunt prinși de tehnologie, îi vezi cu tableta… „, a adăugat ea.

Ea a povestit și cum a fost nevoită să fure dintr-un balcon, atunci când fiica sa, copil fiind, a poftit la măsline.

„Într-o vacanță ne-am dus la Felix. Toate bune și frumoase, mâncarea foarte bună și, într-o după-amiază, am ieșit pe balcon și când ne-am uitat în balconul vecinului avea un borcan mare cu măsline. Anca a început să spună că vrea măsline, vrea măsline, vrea măsline și… m-am uitat în dreapta, m-am uitat în stânga, am pășit peste balcon, am luat o mână de măsline și am venit. Cred că era pe la etajul 2-3. Mi-am cerut iertare la Cel de Sus și am furat măsline”, a dezvăluit mama Ancăi Serea.