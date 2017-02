Maria Ciobanu în SUA. ”Ciocârlia” cântecului popular, artista s-a retras în Los Angeles, un loc cu o climă ideală pentru problemele sale de sănătate, și se tratează cu aerosoli, la recomandarea medicului, plimbându-se zilnic pe malul Oceanului Pacific.

În anul în care împlinește 80 de ani, venerabila artistă ce a promis că își încheie cariera muzicală a devenit ca și soțul său, Mircea Câmpeanu (FOTO), cetățean al Statelor Unite. Gonită mai degrabă și de pierderea casei din centrul Capitalei unde a trăit zeci de ani, Maria Ciobanu locuiește într-un imobil nou, în curtea fiicei sale, solista Camelia Ciobanu Filip, sora mijlocie a lui Ionuț Dolănescu, într-un cartier select din Los Angeles, foarte aproape de malul oceanului. Loc în care se simte extraordinar și unde face zilnic lungi plimbări, atât de necesare stării sale de sănătate, după ce a suferit, în urmă cu câțiva ani, un accident celebral și complicații respiratorii.

Maria Ciobanu în SUA. Are aproape toată familia acolo

Artista se bucură de privilegiul de a fi bunică, se ocupă de nepoțeii săi, Mariana și Cristian, gătește și face curat. Viața în Statele Unite îi priește, mai ales că o mare parte a familie sale se află acolo, este vorba de Ionuț Dolănescu, Doinița și cei trei nepoți, de asemenea rezidenți, însă, pe coasta cealaltă a Americii (Orlando, Florida). În afară de iubitorii muzicii sale, în România nu mai are pe nimeni, fiica sa cea mare, soprana Leontina Văduva, pe numele său Liliana Ciobanu, fiind stabilită la Paris. Dar și ea are o casă în SUA, la New York.

