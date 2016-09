Sandra Bachici (23 de ani), tânăra soţie a lui Adi Mutu, este însărcinată. Fostul fotbalist mai are trei copii din două căsnicii: două fete şi un băiat.

Adi Mutu e în culmea fericirii de când soţia lui, Sandra Bachici, l-a anunţat că urmează să aducă pe lume un copil. Cei doi intenţionează să se si căsătorească în iarnă, dar nu şi-au făcut planuri clare în acest sens.

Sandra şi Adi Mutu au vorbit despre relaţia lor, dar şi despre planurile de viitor, într-un interviu acordat pentru Kanal D.

„Ne-am cunoscut într-un cerc de prieteni, cred că avea 18 ani atunci când am cunoscut-o. În momentul în care eu am divorţat şi treceam printr-o perioadă despre care puţină lume ştie, am pus mâna pe telefon şi am aflat că trecea şi eă printr-o perioadă mai grea”, a povestit Mutu.



Fostul fotbalist păstrează o relaţie cordială cu fosta soţie, Consuelo, de dragul celor două fete pe care le au împreună. Aceasta, spune el, şi-a refăcut şi ea viaţa.

Foarte emoţionată, Sanda a vorbit despre momentul în care a aflat că va fi mamă.

„S-a întâmplat în vacanţa noastra din Bodru. Acolo am rămas însărcinată. Până să fac primul test de sarcină simţeam că parcă se întâmplă ceva, deşi nu aveam vreun simptom. Nici măcar acum nu am stări neplăcute. Am făcut primul test, iar a doua liniuţă se vedea culoarea mai pală. A doua zi am făcut din nou testul şi a ieşit din nou pozitiv. Am pus mâna pe telefon, i-am spus că trebuie să vorbim. Vreau şi cred că va fi băiat. Îmi doresc un băieţel. Indiferent ce va fi, noi îl vom iubi”, a spus tânăra soţie a lui Adi Mutu.