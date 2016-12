Actele de caritate pe care George Michael le-a ținut secrete au fost dezvăluite: Hrănea oamenii pe stradă

O serie de acte de caritate secrete făcute de-a lungul anilor de George Michael au fost dezvăluite de mai multe persoane pe internet, luni, după moartea cântăreţului britanic, între acestea numărându-se şi un obicei al artistului de a-şi conduce automobilul prin Londra cu scopul de a hrăni persoanele fără adăpost.

Cântărețul George Michael a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de impresarul lui. După decesul său, foarte multe persoane au dezvăluit cât de generos era, dar prefera să-și țină secrete actele caritabile.

Prezentatorul emisiunii ”Pointless”, Richard Osman, care a fost anterior producător executiv al show-ului de televiziune ”Deal or No Deal”, a spus că George Michael a donat 15.000 de sterline unei femei care a declarat în cea de-a doua emisiune că avea nevoie de acea sumă pentru un tratament de fertilizare in vitro.

”George Michael a telefonat în secret în următoarea zi (după difuzarea emisiunii, n.r.) şi i-a oferit suma de 15.000 de lire sterline”, a scris Richard Osman, pe Twitter.

După dezvăluirea prezentatorului de televiziune, alţi utilizatori ai platformei de socializare Twitter au povestit, la rândul lor, despre actele de caritate ale cântăreţului George Michael, rămase necunoscute publicului larg.

”I-a oferit 25.000 de lire sterline unei străine dintr-o cafenea, sumă de care femeia avea nevoie pentru a-şi acoperi o datorie. I-a spus chelneriţei să îi dea cecul după ce a plecat”, a scris un utilizator Twitter.

O altă persoană a adăugat: ”George Michael lucra anonim la un adăpost pentru nevoiaşi la care am fost şi eu voluntar. Nu am spus nimănui niciodată, pentru că mi-a cerut să nu fac acest lucru. Acesta a fost George Michael”.

Un alt urilizator Twitter a scris că George Michael obişnuia să conducă prin Londra şi să hrănească nevoiaşii. ”O legendă extraordinară. Este foarte trist”, a adăugat el.

Cântăreţul George Michael obişnuia să ofere bilete gratuite la concerte sale asistentelor din Serviciul Naţional de Sănătate timp de mai mulţi ani, pentru a le mulţumi astfel pentru că au îngrijit-o pe mama sa în ultimele zile de viaţă ale acesteia.

”George Michael obişnuia să ofere bilete gratuite la concertele sale asistentelor din Serviciul Naţional de Sănătate. Rezerva o întreagă zonă din stadionul Wembley pentru asistente”, a scris o persoană pe Twitter.

Esther Rantzen, fondatoarea organizaţiei de caritate Childline, dedicate copiilor vulnerabili, a spus că George Michael a fost cel mai generos filantrop, dar nu a dorit să comunice public donaţiile pe care le-a făcut pentru această cauză.

”Nimeni din afarea organizaţiei nu a ştiut câţi bani a oferit pentru cei mai vulnerabili copii ai naţiunii”, a spus Esther Rantzen, fondatoarea Childline.

”De-a lungul anilor ne-a donat milioane de lire sterline şi plănuiam pentru anul viitor, ca parte a celei de-a 30-a aniversări a organizaţiei noastre, să organizăm un concert mare în onoarea lui – pentru arta sa, muzica sa minunată, dar şi pentru a-i mulţumi pentru sutele de mii de copiii pe care i-a ajutat sprijinind Childline”, a adăugat ea.