Admiratorii au putut să o vadă recent pe Andreea Esca, la Pilates. Știrista s-a lăsat fotografiată în timp ce făcea exerciții pe saltea și a publicat imaginea pe internet.

Andreea Esca a mărturisit că merge la Pilates de 3 ori pe săptămână și că se simte bine practicând acest sport. În plus, Andreea Esca, la Pilates este o ipostază care i-a lăsat mască pe fani. Prezentatoarea Știrilor Pro TV pare să fie în formă și deși nu are un forme de fotomodel, ea are un corp tonifiat, tocmai pentru că are grijă să facă sport în mod regulat.

”Dacă e vineri… e Pilates. Merg la Pilates de 3 ori pe săptămână, de foooarte mulți ani. Pentru că îmi place, pentru că simt că așa am grijă de mine, pentru că îmi plac antrenoarele, pentru că asta îmi dă echilibru”, a scris Andreea Esca, alături de fotografia de mai jos, care a primit peste 1.500 de aprecieri, pe Facebook.

INFO Andreea Esca

Andreea Esca este cea mai cunoscută jurnalistă română, ocupând poziția de realizator-prezentator în cadrul Știrilor ProTV. Este căsătorită cu Alexandre Eram și are doi copii, Alexia (15 ani) și Aris (12 ani).

Andreea Esca și-a început cariera la ProTV la 1 decembrie 1995, printr-un salut rămas celebru, „Bună seara România, Bună seara București, Pro Tv te salută”. Prezentatoarea mai apăruse la SOTI, la începutul anilor ’90 și, ca mulți dintre angajații și vedetele ProTV, era o figură necunoscută publicului românesc. Esca a prezentat, constant, Știrile ProTV de la ora 19.00, de la înființarea ProTV, cu mici întreruperi datorate doar concediilor de maternitate sau de odihnă.

Andreea Esca este cea mai longevivă prezentatoare de știri din România, și-a început cariera acum 23 de ani, iar de 20 ani prezintă știrile pentru postul de televiziune ProTv. Debutul Andreei Esca a avut loc în anul 1992 când, la sfatul unui prieten, s-a prezentat la interviul pentru postul de prezentator de știri al postului SOTI. Chiar dacă nu avea experiență în domeniu Andreea s-a descurcat foarte bine la interviu și din următoarea zi a fost desemnată să prezinte știrile pentru această televiziune. Din acel moment a început pregătirea profesională propiu-zisă a Andreei Esca în domeniul jurnalisticii, a urmat multă muncă și cercetare de teren și chiar un stagiu la CNN.

Experiența acumulată la CNN nu se poate compara cu ceea ce învăța un jurnalist pe băncile facultății. În timpul stagiului la CNN Andreea a văzut pentru prima dată un prompter adevărat și a făcut cunoștință cu întreaga tehnologie folosită pentru a realiza și prezenta o știre de calitate. La terminarea stagiului de la CNN, Andreea s-a întors în România. A declarat că ar fi putut să rămână să lucreze pentru CNN, ofertele nu au lipsit, dar că nu a acceptat pentru că nu putea sta departe de țară și de familie. După întoarcerea în România Andreea Esca a acceptat oferta Protv-ului de editor-prezentator știri.

Cariera Andreei Esca și realizările sale sunt impresionante, a fost numită de două ori „Femeia anului”, a câștigat de trei ori premiul pentru cel mai bun prezentator din România și a fost declarată cel mai bun om de televiziune. De-a lungul carierei s-a implicat în numeroase campanii de binefacere, este membră a fundației „Renașterea”.