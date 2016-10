Ce se întâmplă cu divorțul dintre Antonia și Vincenzo Castellano? În ultimii trei ani, aceasta a fost o întrebare frecventă în lumea mondenă. Ei bine, fostul socru al artistei, Ciro Castellano, a oferit noi detalii legate de acest subiect.

Divorțul dintre Antonia și Vincenzo Castellano durează de trei ani de zile, iar problema nu s-a rezolvat încă. Deși interpreta are o relație bună cu fostul soț, se pare că lucrurile nu sunt atât de simple. Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, declară că ei şi-ar dori ca divorţul să se pronunţe cât mai repede”Noi ne-am oferit să ne ocupăm noi de chestia asta. Am fost refuzat şi atunci am stat în banca noastră, să aşteptăm,” declară Ciro la Antena Stars.

Divorțul dintre Antonia și Vicenzo Castellano, motiv de dispută

Dacă Vincenzo şi-ar dori să se însoare, lucrurile ar sta altfel, potrivit fostului socru al Antoniei. „Noi rezolvăm. Dacă Vincenzo vrea să se însoare, noi rezolvăm mai repede. Acum totul e ok, e în regulă. Maya are 6 ani, este o domnişoară. Antonia vorbeşte destul de mult cu ea. Şi eu vorbesc în ultima vreme cu Antonia,” anunţă Ciro Castellano.