Andreea Bălan a născut duminică, prin cezariană, la o clinică privată. La scurt timp după ce a născut, vedeta a făcut publică prima imagine cu Ella.

„Ella e cea mai frumoasă minune din viaţa mea. Sunt în lacrimi de bucurie, e cea mai fericită zi din viaţa mea”, a scris Andreea Bălan, pe Facebook.

Andreea Bălan a născut mai devreme. Vedeta era programată să nască luni, prin cezariană, la o clinică privată din Capitală. S-a internat cu o zi mai devreme, deoarece duminică dimineață a avut contracții. Ella s-a născut duminică dimineață.

Andreea Bălan a născut. Și-a dorit enorm un copil

Andreea Bălan și-a dorit foarte mult un copil, iar visul i s-a împlinit în momentul în care în viața sa a apărut actualul iubit, George, cu care a fost pe aceeași lungime de undă. În prezent, cei doi viitori părinți numără zilele care mai sunt până când fetița lor va veni pe lume. Încă de când a aflat că sarcina sa este OK, artista s-a pus pe făcut cumpărături. A luat mai întâi produse universale, iar în momentul în care a aflat și sexul bebelușului, a achiziționat și căruciorul, precum și o mulțime de hăinuțe de firmă, de fetiță. Doar că, fiind lipsită de experiență, majoritatea lucrurilor pe care le-a cumpărat Andreea sunt un pic cam măricele, astfel că artista și-a programat alte sesiuni de shopping. Fetița sa nenăscută are deja o întreagă garderobă, iar părinții săi încă mai continuă s-o înnoiască.