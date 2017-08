Se numără printre puținele artiste care nu au ajuns la bisturiu, de dragul aspectului fizic. Inna spune adevărul și confirmă faptul că nu a avut niciodată nevoie de vreo intervenție estetică.

Vedetele autohtone au luat cu asalt, în ultimii ani, cabinetele chirurgilor esteticieni. Fie au apelat la implanturi cu silicoane, fie la mărirea buzelor sau a posteriorului, dar și la ”retușarea” colăceilor de pe abdomen.

Ei bine, Inna se numără printre artistele care nu au băgat până acum nici măcar un leu în buzunarele esteticienilor. Asta pentru că bruneta din Constanța a rămas printre ultimii mohicani care nu au investit în îmbunătățirea aspectului fizic. Cântăreața ce se bucură de un mare renume internațional nici măcar nu are în plan vreo intervenție chirugicală de acest gen. Motivul? Inna este mulțumită de ceea ce i-a dăruit ”mama natură” și, spune ea, nu are nevoie de vreo schimbare.

”Nu am nicio operație estetică. Nu sunt împotriva lor câtă vreme te fac să te simți mai bine și sunt făcute cu măsură. Deocamdată, nu am considerat că este necesar să fac vreo intervenție și nici nu am ceva în plan în perioada următoare”, a declarat vedeta pentru Libertatea.