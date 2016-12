Iulia Albu o face praf pe Lora. “Dumnezeule, arată ca Motanul Încălțat”

Iulia Albu o face praf pe Lora, după ce artista a ales vestimentația total nepotrivită, pentru a ieși la un eveniment. Fosta soție a lui Mihai Albu a făcut din nou show la rubrica pe care o prezintă joi seara la Kanal D.

Iulia Albu o face praf pe Lora, pentru că nu s-a îmbrăcat bine. Ținuta Lorei, formată dintr-un tricou sport, transparent, blugi și cizme peste genunchi a fost intens criticată de către Iulia Albu. Vedeta a recunoscut că este îngrozită de ceea ce vede.



Iulia Albu o face praf pe Lora, după ce s-a îmbrăcat nepotrivit la un eveniment monden

„Lora s-a deghizat în fotbalist sau în rugbist. Păcat, pentru că are o fizionomie foarte interesantă și consider că artificiile de acest tip, cu ciorap, dres, pe sub pantaloni scurți, de fapt pantaloni lungi…de fapt sunt cizme? Ce Dumnezeu este acolo? Doamne, este motanul încălțat, mă iertați! Am avut senzația că sunt niște ciorapi, dar sunt cizme. Efectiv, arată ca Motanul Încălțat. Nu înțeleg ce a posedat-o să se îmbrace în acest hal. Acest cizme se pot purta pe sub o rochie sau fustă de aceeași culoare. Nu înțeleg de ce a făcut asta. Este de departe cea mai proastă ținută din ultima perioadă, Primește de 10 ori BAU!”, a spus Iulia Albu la Kanal D.



În depresie după divorțul de Mihai Albu

Iulia Albu a recunoscut că a fost în depresie după divorțul de soțul ei. „Eram în depresie cruntă și nu aveam putere să mă lupt cu el (Mihai Albu n.r.). El nu a vrut foarte mult timp cu copilul, căci a motivat că are nevoie de timp să-și refacă viața și că lucrează foarte mult. El a vrut să divorțăm în acel moment. Nu mi se pare rușinos să admit acest lucru. Am avut o depresie din cauza lucrurilor rele care s-au întâmplat în căsnicia mea și pentru că m-am trezit singură, fără un venit sigur pentru că mai eram în concediu de maternitate. Am îndurat foarte multe. Eu am fost foarte îndrăgostită de el, de aia m-am măritat, chiar dacă tatăl meu mi-a zis că nu fac bine”, a povestit Iulia la Kanal D.