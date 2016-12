Loredana Groza este în doliu. „Am avut marea șansă să…”

Loredana Groza este în doliu, după moartea artistului George Michael. Vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant despre acesta.

Loredana Groza este în doliu, chiar de Crăciun. De altfel, nu este singura artista din România, care a iubit muzica lui George Michael și care l-a apreciat. Loredana Groza a avut ocazia l-a cunoscut pe regretatul artist britanic, după ce în urmă cu nouă ani ea a cântat pe aceeaşi scenă cu el.

Loredana Groza este în doliu după dispariția interpretului

„Un Zeu al Muzicii a parasit aceasta lume: George Michael! Am avut marea sansa sa cant pe aceeasi scena cu el in primul si din pacate ultimul concert a lui in Romania, pe 31 mai 2007, pe stadionul Lia Manoliu din Bucuresti! Thank you George??Rest in Peace❤️#lastchristmasigaveyoumyheart”, a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.

Cântărețul George Michael a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de impresarul lui. Moartea sa este inexplicabilă, spun polițiștii, care însă au precizat că nu există circumstanțe suspecte privind decesul artisului. Posibila cauză a decesului este insuficienţa cardiacă. Ambulanța a sosit la casa cântărețului și a constatat moartea lui la ora 15:42 (ora României), în ziua de Crăciun, conform BBC. Reprezentanții poliției au declarat că nu există circumstanțe suspecte privind moartea lui.