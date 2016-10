Iulia Vântur a fost senzația serii, joi seară, la un eveniment monden, care a adunat o mulțime de vedete de la noi. Sânii Iuliei Vântur au fost în centrul atenției. Și asta pentru că vedeta a purtat o ținută mulată, superbă.

Iulia Vântur a purtat o ținută lungă, în alb și negru, mulată în zona bustului și cu mâneci supradimensionate. Sânii Iuliei Vântur au fost puși în valoare de outfit-ul deosebit de elegant, la care vedeta a adăugat și o pereche de cercei foarte lungi, asortați.

La eveniment și-au făcut apariția mai multe vedete, printre care Delia, Anda Adam, Vica Blochina, Elena Gheorghe Adelina Pestrițu, Alina Eremia, Sore, Xonia sau Doinița Oancea.

Fotografii: Vlad Chirea

Sânii Iuliei Vântur făceau furori și la ”Dansez pentru tine”

Iulia Vântur a cucerit inmile telespectatorilor încă de pe vremea când prezenta emisiunea ”Dansez pentru tine”, alături de Ștefan Bănică Jr. Vedeta a avut numai ținute una și una în care și-a etalat forma bustului și nu numai. Uneori, decolteul ei a arătat mai mult decât ar fi trebuit sau decât chiar și-ar fi dorit ea.

Se iubește cu Salman Khan

Presa din India vuiește numai despre nunta lui Salman Khan cu românca Iulia Vântur, care ar trebui să aibă loc în luna noiembrie. Deși frumoasa blondă a dezvăluit recent că între ea și actorul indian nu e nimic mai mult decât o simplă prietenie, apropiații acestuia declară pentru publicațiile de la Bollywood că cei doi se pregătesc de nuntă.

„Salman se însoară cu Iulia în noiembrie din cauza presiunilor făcute de părinții lui. Singura persoană de care este apropiat este Iulia așa că părinții lui au ales-o pe Iulia pentru el. Părinții lui Salman o iubesc pe Iulia pentru că ei cred că este o femeie cu picioarele pe pământ”, a declarat o sursă pentru „Business of cinema”, care se pare că ar fi un prieten apropiat al cuplului.

Mai mult, aceasta susține că starul indian este foarte protector cu românca și o încurajează și o susține în toate proiectele ei, aceasta pregătindu-se se pare să lanseze o melodie în India.

Salman Khan nu este doar unul dintre cei mai talentați actori de la Bollywood, dar acesta este și unul dintre cei mai bine plătiți din lume.

Potrivit Forbes, acesta ocupă locul 14 în topul celor mai bine plătiți actori de anul acesta, el câștigând în ultimul an nu mai puțin de 28.500.000 de dolari. Acesta a surclasat astfel nume mult mai celebre ca Will Smith sau Leonardo DiCaprio, ce au avut încasări de 20.500.000 de dolari și respectiv 27.000.000 de dolari. Mai mult, Salman Khan are o avere netă totală de 200.000.000 de dolari.