Soțul lui Carmen Tănase a murit de cancer, iar la 17 ani de la dispariția acestuia, actrița face declarații șocante și emoționant pentru public. Cei doi au avut o căsnicie frumoasă, iar vedeta a suferit cumplit atunci când a rămas singură.

Soțul lui Carmen Tănase, criticul de film Victor Parhon, a murit de cancer, iar actrița nu a putut trece niciodată peste dispariția acestuia. Ea a făcut mărturisiri emoționante în direct la tv.

Soțul lui Carmen Tănase s-a stins din viața în urmă cu 17 ani. Cei doi au avut o căsnicie fericită

„Dragostea înseamnă viaţă. Eu cred că l-am convins pe scenă, în spectacole. Acolo s-a legat. L-am cucerit cu talentul meu. El nu a mai scris niciodată după spectacolele mele pentru a nu fi subiectiv din moment ce avea meseria de critic de film. Am comunicat foarte bine şi asta a fost foarte important. Dragostea trece la un moment dat. Fluturii din stomac trec la un moment dat.El a avut emoţii până în faţa ofiţerului stării civile că voi spune NU. Am spus bineîneles. (…) El fuma foarte mult şi a făcut cancer pulmonar. Când şi-a dat seama, a fost prea târziu. Fiul seamănă izbitor cu el. Mă critică de fiecare dată când mă vede că joc.” a declarat în direct Carmen Tănase la Antena Stars.

Carmen Tănase a scăpat de pungile de sub ochi

Carmen Tănase a scăpat de pungile de sub ochi fără operație. Actrița a recurs la o procedură non-invazivă pentru a scăpa de aspectul inestetic. Ea a vorbit despre acest lucru într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars. „Nu e o intervenție la cearcăne, pentru că pe mine cearcănele nu mă deranjează. M-am născut cu ele. Sunt resemnată de faptul că m-am născut cu ele, cu ele voi muri. Mă deranjeau pungile de sub cearcăne pe care le-am căpătat în timp și care nu fac parte din fața mea, din fizionomia mea. Nu sunt adepta intervențiilor chirurgicale estetice de niciun fel. Nu le condamn, dar nu se potrivesc cu profilul meu. Astfel că am încercat această procedură care este foarte tare. M-am dus sceptică, dar este ok. Este o îmbunătățire vizibilă. Mă știu. Se cheamă Hifu și este o alternativă medicală la operația de lifting facial. Cu ultrasunete. Fără anestezie. Este un aparat ultrasunete. E fantastic, e pe pielea mea. Se face o dată la 6 luni, pentru că el lucrează în timp”, a declarat Carmen Tănase. „Nu vreau să fac nicio altă intervenție. Oricând poate să intervină un ghinion. N-am chef să fiu eu victima acestui ghinion. Eu lucrez cu fața și nu trebuie să ies cu cicatrici pe față”, a mai spus actrița.