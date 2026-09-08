Radu Ciucă a vorbit deschis despre sosirea lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”. Află cum s-a schimbat atmosfera din platou și ce obicei al prezentatorului îl enervează.

Schimbările din echipa emisiunii „Furnicuțele” au adus o energie nouă în platou, odată cu venirea lui Cătălin Măruță. Radu Ciucă a oferit detalii neștiute din culisele proiectului, vorbind despre relația de colegialitate pe care o are cu celebrul prezentator TV, dar și despre pregătirile pentru filmări.

Cooptarea lui Cătălin Măruță în proiect a fost primită cu mult entuziasm de întreaga echipă. Radu Ciucă a mărturisit că știa de această mutare înainte ca decizia să devină publică și că s-a bucurat enorm.

„Păi, îți dai seama că eu sunt subiectiv. Pentru mine, mă rog, nu doar pentru mine, pentru toată lumea. Mi se pare că e o altă energie în platou și se simte asta. O energie bună! Recunosc că eu aflasem un pic mai demult. M-am bucurat foarte tare și am tot zis-o. Cred că m-am bucurat mai tare ca el când am auzit că vine, adică, mă rog, că și-a dat OK-ul cu tot. Chiar m-am bucurat mult. Adică, na, pentru mine Cătălin e mai mult decât coleg și atunci faptul că s-a reîntregit echipa, mă bucură foarte tare", a spus el pentru Unica.ro.

Cu toate acestea, munca alături de Cătălin Măruță vine și cu mici provocări. Întrebat dacă există lucruri care îl deranjează la prezentatorul TV, Radu Ciucă a recunoscut, pe un ton relaxat, că soțul Andrei are un obicei care îi dă uneori bătăi de cap.

„Că uneori nu-i atent când vorbești cu el, pentru că stă pe telefon și explici lucruri și apoi zice că nu-i bine așa. «Păi, tu mi-ai zis da mai devreme. Am făcut lucrurile, că ai zis că e OK.» Cam asta mă enervează și i-am spus-o de fiecare dată. Sau mai face la podcast, când urmează să filmăm ceva și facem un decor nou, îl chem la fiecare proces, știi? Uite, am făcut asta, uite asta, da, da, da. Și când ne-apucam să filmăm, începe… «Auzi, dar asta parcă nu e, lumina aia nu e, nu știu cum să schimbăm.» După ce ne-am chinuit o zi întreagă, tu acum zici, știi? Cam așa. Dar, na… Ne-am obișnuit cu el, e OK. Ăsta e singurul lucru care mă enervează”, a declarat Radu Ciucă pentru aceeași sursă.