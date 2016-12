Tily Niculae a făcut dezvăluiri dureroase despre sarcina pierdută recent. Vedeta a fost nevoită să vacă avort din cauza unor probleme ce au apărut atunci când se aștepta mai puțin. . Actrița a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Tily Niculae a făcut dezvăluiri dureroase despre sarcina pierdută și nu poate trece peste drama ce a marcat-o profund. Vestea cumplită că inima bebelușului nenăscut a încetat să mai bată a fost extrem de dureroasă.

Tily Niculae a făcut dezvăluiri dureroase, după ce a pierdut al doilea copil

Actrița și-a dorit foarte mult să devină mamă pentru a doua oară. „Eu trebuia să îmi ţin în braţe cel de-al doilea copil, alte femei fac eforturi peste eforturi ca să aibă un copil în braţe, iar altele, pur şi simplu îşi bat joc de această minune. Prin nepăsare, prin lipsa dorinţei de a avea o educaţie, o viaţă sănătoasă pentru ele şi pentru puiul acela de om nevinovat! Cred că a fost prima oară când am îndrăznit să îl întreb pe Dumnezeu: DE CE?”, a scrie Tily pe blogul personal.

În luna aprilie, Tily a anunțat că a pierdut copilul.„De vreo trei ani, Dragoş şi Sofia mă pistonau să mai avem un bebe în casă. În februarie, m-am trezit şi am ştiut să sunt însărcinată. Aşa a fost şi la Sofie. Am mers la o clinică privată, ca să îmi fac analizele de sânge, dar eu ştiam că sunt însărcinată. Era o sarcină mică, la patru săptămâni. La ecografie, mi s-a spus că am un hematom foarte mare şi că am şanse 50-50. Mi s-a dat tratament, am făcut injecţii în burtă. La şase săptămâni i-am auzit inima, în săptămâna a şaptea am mers iar la ecografie, voiam să mă asigur că totul e bine”, a povestit Tili Niculae.