Sandra Stoicescu lucrează în televiziune de aproape 25 de ani, perioadă în care a fost machiată constant și, inevitabil, tenul ei a avut de suferit. Conștientă de faptul că nu mai are 18 ani, vedeta TV a început să acorde o atenție și mai mare produselor și tratamentelor corporale şi umblă cu cremele după ea peste tot.

Sandra a învățat de la mama ei că nu trebuie să-și neglijeze corpul, ci să aibă grijă ca mereu să folosească produse de bună calitate.

Așa se face că prezentatoarea Tv a ajuns să depindă de creme și de loțiuni pentru față, pe care le cară după ea peste tot pe unde pleacă.

“La demachiere și la creme nu renunț niciodată. Am niște borcănașe de toate dimensiunile pe care le car după mine. Și dacă plec într-o călătorie de o zi, am grijă să am cremele la mine: cea de ochi, cea de gât, cea de decolteu, cea de față, de zi, de noapte. Acum am descoperit una care face față foarte bine și de zi și de noapte. Nu-mi lipsesc cremele. Nu mi-au lipsit niciodată. Și de corp, și de față. Sunt foarte importante, mai ales că eu mă machiez deja de 23 de ani în fiecare zi, machiaj de televiziune, ceea ce înseamnă pudră, ceea ce înseamnă că tenul poate să fie afectat dacă nu-ți alegi cu foarte mare grijă produsele. Sunt foarte atentă la produsele pe care le folosesc”, ne-a mai declarat Sandra. De altfel, prietenii apropiați știu deja de această obsesie a vedetei așa că, de ziua ei de naștere, merg la sigur cu cadoul pentru ea.