Adrian caută succesul peste Ocean, unde cântă… printre mese, în cârciumi frecventate de români.

Artistul care a făcut din Akcent un brand muzical, se află într-un glorios turneu pe teritoriul american, așa cum declară chiar el. Nu orice fel de turneu, căci după cum se vede cu ochiul liber, solistul nu prea mai are căutare ca în vremurile bune ale fostului său grup, ci unul în săli de mese și cluburi. Noul Akcent, adică Sînă, s-a bucurat de un succes modest, cântând înconjurat de ospătari, la restaurante românești din Anahaim (Los Angeles), Chicago și unul moldovenesc din New York. Cu bilete ce au costat între 25$ și 60$, și cu noua sa ”trupă” – un laptop sub braț, Adi Sînă le-a cântat vorbitorilor de limba română stabiliți în Statele Unite și pe noua lor limbă, în engleză, deși aceștia tânjeau după graiul lor natal. Cât despre audiență, în Los Angeles, solistul n-a avut mai mult de 40 de spectatori plătitori.