Gică Hagi, amplu interviu în presa străină: ”Sunt pregătit pentru big challenge: să încep să câștig trofee”!

Gică Hagi, 51 de ani, a acordat un amplu interviu pentru portalul goal.com. Varianta în limba turcă cuprinde mai multe declarații, în timp ce versiunea în limba engleză se axează doar pe teme generale.

”Regele” a vorbit despre proiectul pe care îl are în derulare la Ovidiu, precum și despre aspirațiile pe care le are de la Viitorul său. A fost întrebat și despre trecut. Singurul fotbalist român trecut și pe la Real Madrid, dar și pe la Barcelona, susține că ar fi vrut să joace în Ajaxul lui Johan Cruyff.

Managerul general de la Viitorul a declarat: ”Am foarte puțin timp liber. Antrenez echipa Viitorul, mă ocup de problemele Academiei, mă preocupă și evoluțiile echipelor de copii și juniori. Eu sunt acum mult mai bogat. Bogat atât ca experiență, cât și prin faptul că, atunci când jucam la Galatasaray, îi aveam drept copii pe Kira și pe Ianis. Azi, am câteva sute de copii, adică toți cei care învață fotbal la Academia Hagi. Mai întâi, la Academie am fost patron, dar am condus din punct de vedere managerial. Având o experiență managerială foarte bună, am devenit apoi și antrenorul Viitorului, echipa din prima ligă din România. O echipă pe care am dus-o anul acesta în Europa League. Am învățat foarte mult în acești ani. Pot spune că sunt pregătit pentru big challenge: să încep să câștig trofee! Mă simt acum cam la fel când am venit să joc pentru Galatasaray. Să înving”.

”Academia Hagi s-a dezvoltat extraordinar în ultimii ani. Am propriul meu stadion, o arenă cu 5.000 de locuri, și multe terenuri de antrenament. Prima echipă a jucat în Europa League, iar 70 la sută din lotul echipei mari sunt jucători care provin din propria pepinieră. În proporție între 30 și 50 la sută, jucătorii selecționați la loturile de juniori ale României sunt de la Academia Hagi. La ultimele acțiuni ale echipei naționale, cele contra Poloniei și Rusiei, am avut 4 jucători: Răzvan Marin, Benzar, Nedelcu și Țîru. Răzvan Marin și Benzar au fost titulari contra Poloniei. Obiectivul Academiei acesta și este: să creștem jucători pentru cel mai înalt nivel”, le-a mai spus Hagi străinilor.

”Am avut un an foarte bun la Steaua București, în 88-89, când am jucat finala Champions League contra lui AC Milan. Al doilea meu an la Real Madrid a fost unul bun. De asemenea, am avut 5 ani fantastici la Galatasaray, iar anul 2000 când am câștigat Cupa UEFA, Supercupa Europei, Cupa și campionatul Turciei a fost magnific. Eu împart în două cariera mea: cea de la cluburi și cea de la echipa națională. Am jucat 18 ani pentru România, practic toată cariera mea. Cel mai frumos moment a fost în 1994, când am fost eliminați în sferturile de finală ale Campionatului Mondial , la penalty-uri contra Suediei. Când am plecat acasă, mulți mă considerau cel mai bun jucător al turneului, echipa României era o mare revelație, eu marcasem golurile fantastice contra Columbiei și Argentinei. Nejucând semifinala și una dintre finale, am coborât pe locurile 3-4, în topurile celor mai buni jucători”.

”Sunt convins că Ianis va face o carieră frumoasă. Îi place enorm fotbalul, se antrenează cu mare plăcere și intensitate. Cât de mare va ajunge? Să dea Dumnezeu să fie mai mare ca mine! E un decar ideal: foarte bun pasator, lovește foarte bine cu ambele picioare”.

”Nu pot evalua, eu am jucat la amândouă. Sunt mândru că am evoluat și la Barcelona și la Real Madrid, și sunt printre puținii care au jucat la ambele. Real pune preț mai mare pe valoarea individuală, pe când la Barcelona pe primul plan este echipa. Din acest punct de vedere, eu apreciez mai mult filosofia și sitemul de joc ale Barcelonei.

Când era mic, lui Hagi îi plăcea Ajax Amsterdam

”Când era mic, îmi plăcea mult de Ajax Amsterdam. Toți vorbeau de acea echipă. Echipa care juca acel fotbal total. De la Cruyff și de la Barcelona am învățat ce e fotbalul totalul. Cum să ataci, și cum să te aperi. Exact în această ordine”.

”Prima mea întâlnire cu Cruyff a fost un telefon: m-a sunat să-mi spună că mă vrea la Barcelona. A fost ceva magic. Johann Cruyff mi-a telefonat să-mi spună că mă vrea la echipa lui. Era în vara lui 1994. Am jucat acolo unde mi s-a ivit ocazia să joc și a fost perfect la toate cluburile la care am evoluat. Nu pot spune ce echipă aș alege astăzi. Am jucat la 2 din cele mai mari, Real și Barcelona! Mi-ar fi plăcut să joc la Ajaxul lui Cruyff, dacă așa ceva ar fi fost posibil.

”Cristiano Ronaldo e cel mai bun”

”Cristiano Ronaldo e cel mai bun. Mai ales pentru că a cîștigat cu Portugalia Campionatul European. A făcut multe, a cucerit și Champions League cu real, dar în special pentru cucerirea cu Portugalia a titlului european”.