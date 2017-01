Gigi Becali a fost chemat la judecată! Patronul Stelei ar putea da nas în nas cu finul său, Cristi Borcea.

UPDATE (25 ianuarie, ora 12.35). Gigi Becali a vorbit în stilu-i caracteristic despre fotbaliștii pe care i-a transferat sau pe care a vrut să-i transfere de la FC Universitatea Craiova și despre valoarea acestora. “Florin Costea a venit gratis, dar a plecat tot gratis, căci nu avea nicio valoare. I-am dat bani să plece. Și pe Prepeliță l-am luat gratis de la Craiova și a plecat liber de contact, dar la el era altceva: și-a încheiat contractul. Pe Prepeliță am negociat cu Mititelu să îl iau cu 700.000 de euro. Asta era valoarea lui certă. Nu pot să zic că nu aveau valoare. Găman, Lung și Bărboianu făceau două milioane. Bărboianu făcea zero. Lung făcea un milion de euro, la fel și Găman. Aș vrea să câștige Mititelu, că sunt la masa credală și aș lua 1,1 milioane de euro. Jucătorii lui Mititelu nu aveau valoare. Altfel, nu îi luam eu? Ce, eram idiot? I-aș fi luat eu! M-au sunat unii jucători, că vor să vină la Steaua. M-a sunat Gângioveanu, era unul mic. N-vcea valoare”, a declarat patronul Stelei.

Afirmațiile acestuia l-au enervat pe suporterul care reprezintă galeria Craiovei. “Poate iei doi, trei ani!”, a strigat acesta, în direcția lui Becali. Judecătorul l-a amenințat cu evacuarea, iar Gigi s-a dat la suporterul aflat în sală. Când patronul Stelei a spus ca jucătorii Craiovei nu aveau valoare, un om de la Craiova a țipat în sală: “Dar jucătorii tăi cât fac?”. A fost evacuat din sală, cu propunerea de a fi legitimat și amendat. Olteanul a fugit pe scări și n-a fost prins. Când s-a ridicat procurorul, Becali a întrebat cu voce tare: „Ce, vrei să-mi dai pușcărie, da?”

UPDATE (25 ianuarie, ora 11.49). Dialog între Gigi Becali și unul dintre cei doi judecători.

Gigi Becali: “Domnule judecător, eu v-am văzut de prima oară pe dumneavoastră. Ați priceput tot! Doamna judecător nu îmi dau seama dacă știe, ca nu mă întreabă nimic”.

Președintele completului de judecată: “Judecăm în doi”.

Gigi Becali: “Am avut eu complet de cinci și am făcut pușcărie! Doar unul din cinci a fost cu mine!”

Președintele completului de judecată: “Nu face obiectul procesului”.

Gigi Becali: “Mai râdem, mai glumim… Vă duceți și dumneavoastră acasă, la nevastă, la copil și ziceți ca ați glumit cu Becali!”

UPDATE (25 ianuarie, ora 11.29). Magistrații au decis ca următorul termen al procesului să se desfășoare pe 8 februarie, când ar trebui să fie audiați Adrian Stângaciu și Cristi Borcea.

UPDATE (25 ianuarie, ora 11.15). Gigi Becali continuă circul. “Sunt martor acum, nu îmi mai este frică”. Afirmația lui l-a făcut pe judecător să-l întrebe: “De să vă fie frică, domnul Becali?”. Ulterior, patronul Stelei a început să ofere detalii referitoare la transferul lui Mihai Costea de la FC Universitatea Craiova la Steaua.

“Domnule judecător, aveți un dosar foarte ușor! Adevărul va ieși la iveală. Mi-am dat seama ce fel de om sunteți! (judecătorul zâmbește, râsete în sală). Am luat de la Craiova trei jucători. Unul e Mihai Costea. Mititelu mi-a zis că vrea 1,7 milioane de euro. Am zis că iau doar 60% din el. Am dat 1,1 milioane pe acest procent. Am dat banii, ca să-l iau pe jucător peste șase luni. Deci nu și 40%. Până la urmă l-am luat liber. Am fost la Blejnar. Pe mine mă primește oricine, sunt Becali! Mi a zis că nu se poate transfera jucătorul. Cu banii dați, nu puteam lua jucătorul. S-a rezolvat și am luat jucătorul liber. Dar înainte drepturile federative erau sechestrate. Nea Mitica… (judecătorul intervine: «Domnul Dragomir. Mitică e in discuțiile dumneavoastră private) Domnul Dragomir, zis Mitică, nu se bagă. N-am avut o intimitate cu Mircea Sandu. Eu nu vorbesc ca un avocat, cu termeni tehnici și filosofici. După ce au devenit liberi și Florin Costea, și Prepeliță, i-am luat și pe ei. Liberi au venit, liberi au plecat!”.

UPDATE (25 ianuarie, ora 11.06). Gigi Becali s-a dat în spectacol. Mai întâi, latifundiarul din Pipera a anunțat că vrea să stea lângă Dumitru Dragomir, cu riscul de rigoare: “Stau lângă nea Mitică, dar mă face să râd”. Fostul șef al LPF i-a ținut isonul: “Dacă râzi, ne arestează pe amândoi”. Ulterior, Gigi Becali și-a adus aminte de cele trăite în ipostaza de inculpat: “Când intram în boxă, se făcea lumea mică. Lumea era liberă, iar eu eram ca un câine, în boxă”.

UPDATE (25 ianuarie, ora 11.00). De la ședința de astăzi a lipsit Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo și membru în Comitetul Executiv al FRF, în prezent încarcerat ca urmare a condamnării în “Dosarul transferurilor”. Absența finului său l-a făcut pe Gigi Becali să întrebe: “Sigur nu vine Borcea?”. I-a răspuns Ioan Cazacu, avocatul celui absent: “Borcea e operat”. Aici a intervenit Adrian Mititelu: “Se operează cam des!”.

UPDATE (25 ianuarie, ora 10.45). La Curtea de Apel s-au prezentat, printre alții, Adrian Mititelu, patronul lui FC Universitatea Craiova, Gigi Becali, patronul Stelei, Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, Mircea Sandu, fostul șef al FRF, Viorel Duru, directorul sistemului național de licențiere al FRF, și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF.

Patronul Stelei este așteptat mâine, de la ora 10.30, la Curtea de Apel, fiind citat ca martor în dosarul privind dezafilierea echipei Universitatea Craiova. Procesul este pe rol la Curtea de Apel București.

Gigi Becali a fost chemat la judecată. A plătit o avere pe Mihai Costea

Cum de apare Gigi Becali în acest dosar? A plătit suma de 1,4 milioane de euro pentru aducerea atacantului Mihai Costea de la Universitatea Craiova la Steaua. Și Cristi Borcea, încarcerat în ”Dosarul Transferurilor”, a fost chemat la bară, pentru a fi audiat ca inculpat, în calitate de fost membru în Comitetul Executiv al FRF.



Până acum, fostul acționar dinamovist a tot amânat să depună mărturie în proces, motivând că este bolnav și comunicând cu instanța de judecată prin intermediul unor hârtii transmise prin avocaților.

Istoricul cazului

În iunie, Tribunalul București a decis ca Mircea Sandu și Dumitru Dragomir să fie condamnați la trei ani cu suspendare în cazul dezafilierii abuzive a Universității Craiova. În plus, cei doi foști șefi ai fotbalului românesc, FRF și LPF trebuie să achite 240.000.000 de euro către Adrian Mititelu.

DNA a făcut recurs după aflarea sentinței. La fel au procedat și cei doi condamnați, nemulțumiți de sentință.

Procurorii DNA au cerut câte 14 ani de închisoare pentru Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, adică pedeapsa maximă plus o treime spor de pedeapsă pentru circumstanțe agravante.

În 2013, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul privind dezafilierea echipei de fotbal Universitatea Craiova. Cei doi au fost acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență. Membrii Comitetului Executiv al FRF care au votat dezafilierea Universităţii Craiova în 2011 au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu.

Citiți și ”Dosarul Craiova” nu a adus nimic nou, la termenul de astăzi. Îi doare-n pălărie! GALERIE FOTO