Primele probleme pentru Nicolae Dică. Un titular s-a accidentat și va rata startul sezonului, a anunțat Digi Sport. Ultimul meci amical al „roș-albaștrilor”, cu Oostende, nu le-a adus doar primul eșec din amicalele din această vară, dar a lăsat urme adânci și printre titularii echipei.

Alibec abia a revenit șia fost tăvălit la greu de adversari, Florin Tănase a dat și el mari emoții staff-ului, după ce a fost lovit chiar în startul meciului, dar cel mai grav a pățit-o Gabi Enache.

Fundașul dreapta care părea că a câștigat lupta pentru titularizare cu Marian Pleașcă a fost lovit la începutul reprizei secunde și n-a mai putut juca. În locul lui a intrat atunci Momcilovici.

Primele probleme pentru Nicolae Dică. Un titular s-a accidentat: „Singurul lucru negativ este necazul lui Enache”

Nicolae Dică a confirmat că accidentarea lui Gabi Enache e serioasă și că acesta riscă să piardă startul sezonului.

”Sunt mulțumit de atitudinea băieților. Mă așteptam ca la ultimul meci din stagiul de pregătire să intervină și o mică stare de nervozitate. Dar, asta a apărut și pentru că ei au intrat extrem de concentrați în teren, s-au dăruit, astfel că ne-am atins scopul. Singurul lucru negativ este accidentarea lui Enache”, a spus Dică, la finalul amicalului cu Oostende.

Accidentarea este al doilea mare ghinion al lui Enache în această vară. Piteșteanul a fost dorit de o ehipă din Franța, dar oferta dezvăluită de Becali nu s-a mai concretizat. Gabi Enache a trecut, recent, prin convulsii serioase și-n viața personală, după un divorț cu scandal.

Piteșteanul Nicolae Dică l-a folosit pe piteșteanul Gabriel Enache numai ca fundaș dreapta, deoarece ca extremă n-are loc de Dennis Man, puștiul care va îndeplini rolul fotbalistului Under 21. În plus, acolo mai sunt și soluțiile Daniel Benzar și Robert Grecu, care vor fi „rezervele” lui man, plus croatul Antonio Jakolis.

