Tricolori, repetați istoria! În 1989, i-am bătut pe danezi și ne-am calificat la Mondiale după 20 de ani. Neluțu Sabău: ”Acum e rândul vostru!” | VIDEO

Tricolori, repetați istoria! În 1989 ne-am calificat la Mondiale după 20 de ani, tot după o partidă decisivă cu Danemarca. Duminică, pe Cluj Arena, jucăm din nou cu Danemarca un meci de ”Acum ori niciodată!”. Doar victoria ne mai dă speranțe că vom fi iarăși la Mondiale după 20 de ani. Ne-am tot plictisit de ratări după Coupe du Monde 1998.

Ioan Ovidiu Sabău, unul dintre eroii acelei victorii memorabile, 3-1, împotriva danezilor este cu inima alături de Chiricheș și compania. ”Acum e rândul vostru!”, le transmite tricolorilor ”Moțul”, care avea 21 de ani când înscria în poarta legendarului Peter Schmeichel.

Pe 15 noiembrie 1989, România învingea Danemarca, scor 3-1, în Ghencea, și se califica la Copa del Mondo din Italia 1990. Naționala condusă de Emeric Ienei ajungea din nou, după 20 de ani, la un campionat mondial, după calificarea generație din 1970 a lui Lucescu, Dinu, Dumitrache si Dobrin.

Libertatea: Neluțu, soarta face ca România să joace din nou cu Danemarca un meci decisiv pentru calificarea la Mondiale, după 20 de ani. Se repetă istoria din 1989?

Ioan Ovidiu Sabău: Îmi doresc din suflet. Însă nu se compară meciul de acum cu cel din 1989. Atunci era ultimul meci din grupă și se juca, practic, pentru calificare. Noi aveam nevoie de victorie, iar danezilor le era suficient și egalul. Era presiune uriașă. În tur, ne bătuse 3-0 fără drept de apel. E adevărat, că și acum avem nevoie obligatoriu de victorie pentru a rămâne în cursa calificării. La fel gândesc însă și danezii. Cu un egal sau o înfrângere șansele devin minime.

Ce șanse avem să învingem?

Cred că avem jucători care pot decide meciul. Danemarca nu este peste România. Avem și noi oameni care joacă în campionate importante, Tătărușanu, Chiricheș, Toșca, chiar și Keșeru, care are experiența anilor petrecuți în Franța. Îi avem și pe Benzar, Răzvan marin, Latovlevici. Important este ca băieții să fie motivați și să joace cu inima, să aibă personalitate în joc. Publicul îi vor ajuta. Noi așa ne-am calificat. Nu tactica antrenorului e importantă, diferența o fac duelurile unu la unu, altuismul.

Cum este atmosfera în oraș?

Toată lumea așteaptă meciul cu nerăbdare. Gazonul este perfect, sunt condiții excelente. Publicul vrea să-i vadă pe tricolori că-și dau sufletul pe teren pentru România.

Avem o singură victorie cu Daum. Poate neamțul să-i deblocheze mental pe tricolori?

Mentalitatea românului e greu de schimbat. Mai ușoară e limba unui popor. Trebuie să scoatem ce este mai bun din fotbalistul român, care este inventiv și inteligent. Trebuie lucrat la starea de spirit. Generația noastră a făcut performanțe pentru că a avut o stare de spirit extraordinară. Antrenorii au ales caractere puternice, bărbați adevărați. Aveam o echipă omogenă, formată din Steaua și Dinamo. Acum e criza în fotbalul românesc, dar trebuie găsiți acei jucători care tremură carnea pe ei când îmbracă tricoul naționalei.

”Tricolorii va trebui să sufere, să se autodepășească. Este un meci în care nu au voie să facă pauze mentale. Trebuie să fie concentrați din primul până în ultimul minut”

Poate trage Stanciu echipa după el?

Nicu este un fotbalist care are execuții, ultima pasă. Și el și Chipciu au arătat un ritm bun de joc la Anderlecht. Stanciu este un copil de caracter, responsabil, pe care te poți baza. Am încredere și în Keșeru, care este speculat în careu și are acea șmecherie de fotbalist.

Keșeru sau Alibec în față? Sau ambii?

Este o alegere grea. Alibec este imprevizibil, nu prea ști ce face pe teren. Se deplasează, caută zonele libere, însă nu face presing. Depinde de antrenor. La meciul din 1989, Emeric Ienei a ales cei mai buni jucători. A avut la dispoziție 10 zile de cantonament și i-a simțit pe cei mai în formă.

Îți mai amintești cum v-a motivat nea Imi, după 0-3 la Copenhaga?

Ne spunea mereu să credem că suntem cei mai buni. Nu tremuram în fața niciunui adversar. Jucătorii îl iubeau pe nea Imi și luptau și pentru el. Stabileam o tactică de joc, dar până la urmă fiecare pe postul lui făcea diferența, ne ajutam între noi. Prea multă tactică le știrbește fotbaliștilor din personalitate.

Mergem mai departe cu Christoph Daum și dacă nu ne calificăm?

Nu pot să-l analizez ca tehnician, dar ca selecția a fost făcută foarte corect. Dacă a greșit, a greșit că așa a văzut el, nu este influențat de impresari sau prieteni. Consider că Daum trebuie să continue chiar dacă nu ne califică la Mondiale. Doar nu l-a adus pentru câteva luni. Avem pe ce construi campania viitoare de calificare. Vin foarte mulți tineri din spate. Sunt Dorin Rotariu, Florinel Coman, Dragoș Nedelcu, pe care eu îl vedeam chiar titular cu Danemarca. Este un mijlocaș care îmi amintește de Ionuț Lupescu, tehnic, cerebral, fără trac, găsește ușor soluții de atac.

Vrea să revigoreze spiritul U Cluj

Neluțu Sabău a fost curtat de FRF pentru postul de director tehnic, atribuit în cele din urmă lui Mihai Stoichiță, pentru a revigora clubul său de suflet, U Cluj. ”Luptăm zilnic pentru a organiza foarte bine clubul, pentru imagine, încredere și transparență. Vrem să construim o bază sportivă, în genul celei de la Pro Rapid. Ne proiectăm viitorul în funcție de ce vor fanii. Depindem de ei. Deocamdată avem 800 de cotizanți. În funcție de ei stabilim în ce ligă ne propunem să jucăm. La vară vedem câte abonamente se fac. Vrem să devenim echipa comunității. Nu are rost să intrăm în datorii”, a precizat fostul mare internațional pentru Libertatea.

Caseta meciului România – Danemarca 3-1

Stadion: Steaua

Spectatori: 30.000

Arbitru: Tulio Lanese (Italia)

România: S. Lung – D. Petrescu, Andone, Iovan, Rotariu – Sabău, Gh. Popescu, Lupu, Hagi – Lăcătuş (’76 Mateuţ), Balint (’86 Ungureanu). Antrenor: Emeric Ienei

Danemarca: Schmeichel – Sivebaek (’73 Elstrup), L. Olsen, I. Nielsen, K. Nielsen – M. Laudrup, Bartram, Jensen, Lerby – Povlsen, B. Laudrup. Antrenor: Sepp Piontek

Clasament final, grupa 1

1. ROMÂNIA 6 4 1 1 10-5 9p

2. Danemarca 6 3 2 1 15-6 8p

3. Grecia 6 1 2 3 3-15 4p

4. Bulgaria 6 1 1 4 6-8 3p

Clasametul grupei E

1. Polonia 4 3 1 0 10-5 10 2. Muntenegru 4 2 1 1 9-4 7 3. Danemarca 4 2 0 2 7-5 6 4. ROMÂNIA 4 1 2 1 6-4 5 5. Armenia 4 1 0 3 4-10 3 6. Kazahstan 4 0 2 2 3-11 2

Meciuri rămase de disputat:

► 26 martie 2017: Armenia – Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru – Polonia, România – Danemarca (ora 21:45)

► 10 iunie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – Armenia, Polonia – România (ora 21:45)

► 1 septembrie 2017: Kazahstan – Muntenegru (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

► 4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

► 5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

► 8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)

Rezultate înregistrate:

► 4 septembrie 2016: Danemarca – Armenia 1-0 (Eriksen 17), Kazahstan – Polonia 2-2 (Khizhnichenko 51, 58 / Kapustka 9, Lewandowski 35-pen.), România – Muntenegru 1-1 (Popa 85 / Jovetić 87)

► 8 octombrie 2016: Armenia – România 0-5 (Stancu 4-pen., Popa 10, Marin 12, Stanciu 29, Chipciu 60), Muntenegru – Kazahstan 5-0 (Tomašević 24, N. Vukčević 59, Jovetić 64, Bećiraj 73, Savić 78), Polonia – Danemarca 3-2 (Lewandowski 20, 36-pen., 48 / Glik 49-autogol, Y. Poulsen 69)

► 11 octombrie 2016: Kazahstan – România 0-0, Danemarca – Muntenegru 0-1 (Bećiraj 32), Polonia – Armenia 2-1 (Mkoyan 48-autogol, Lewandowski 90+5 / Pizzelli 50)

► 11 noiembrie 2016: Armenia – Muntenegru 3-2 (A. Grigoryan 50, Haroyan 74, Ghazaryan 90+3 / Kojašević 36, Jovetić 38), Danemarca – Kazahstan 4-1 (Cornelius 15, Eriksen 36, 90+2, Ankersen 78/ Suyumbayev 17), România – Polonia 0-3 (Grosicki 11, Lewandowski 83, 90+1-pen.).