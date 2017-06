Un vraci promite să-l facă bine pe Mihai Neșu. ”Dacă în două luni nu îl pun pe picioare, îi dau 100.000 de euro”!

Stelian Fulga, individul care promite vindecarea miraculoasă a fostului fotbalist, este un terapeut care pretinde că lucrează numai cu produse naturiste. Se prezintă ca fiind un specialist școlit în Tibet și mai susține cu aplomb că are leac, înaintea doctorilor din lumea întreagă, pentru boala care îl ține ostatic pe Neșu într-un scaun cu rotile.

Imobilizat din 2011, după fractura cervicală produsă de intervenția involuntară a colegului Alje Schut, la un antrenament al formației Utrecht, și neputându-se deplasa singur, Mihai Neșu se concentrează pe refacere și trage tare pentru fundația căreia îi acordă mare parte din timpul său.

”Dacă în două luni nu îl pun pe picioare, îi dau 100.000 de euro. Mergem la notar și facem hârtiile. Dacă nu se face sănătos, îi dau banii. Dar, în cele două luni, Neșu trebuie să facă întocmai ceea ce îi voi spune eu”, sună condiția lui Stelian Fulga pentru Mihăiță Neșu.

Vraciul i-a dat telefon lui Neșu și s-a oferit să-l facă bine. Replica fostului fotbalist l-a lăsat mască pe Fulga: ”Eu cred doar în Dumnezeu”! De altfel, recent fostul fotbalist a făcut o mărturisire cutremurătoare, la postul Kanal D:

”Eu am paralizat, nu pot să fac nimic, dar uite că Dumnezeu are putere şi printr-un om paralizat poate să creeze ceva deosebit… O persoană dragă mi-a spus că poate acest accident mi s-a întâmplat pentru a mă apropia mai mult de Dumnezeu. Am discutat cu preoţi şi diferiţi oameni şi am ajuns la concluzia că scopul omului pe Pământ este dobândirea Duhului Sfânt şi a sfinţeniei. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că cel mai mare dar primit de la Dumnezeu este suferinţa şi boala. Aşa că eu încerc să mulţumesc pentru ce îmi este dat şi sper să îmi dea putere să trec peste fiecare zi”.