Odată cu punerea sub acuzare a lui Claudiu Florică, fostul tenisman Dinu Pescariu a rămas singurul personaj implicat în afacerile la nivel înalt cu licențe Microsoft la suprapreț care nu a fost pus sub acuzare.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început, oficial, partea finală a anchetei în dosarul denumit “Microsoft 2”, iar cele două creiere care au pornit frauda au început să transpire. Este vorba de Claudiu Florică, care a dat șpăgile, deja pus sub acuzare, și Dinu Pescariu unul dintre oamenii care transporta milioanele de euro.

Acesta din urmă nu a fost pus sub acuzare, dar surse din anchetă, susțin că va fi audiat în perioada următoare. Reamintim că partea a doua a anchetei Microsoft vizează, până acum, implicarea a opt miniștri plus un fost premier interimar. Presupusul prejudiciul este, potrivit procurorilor DNA, de 67 de milioane de euro. În această parte a doua a anchetei, Claudiu Florică, afaceristul care controla Fujitsu România, a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz în serviciu şi a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit DNA.

Claudiu Florică dădea șpăgile pentru ca miniștrii să aprobe achiziția unor produse software la prețuri mai mari decât cele reale. În primul dosar, Florică și Pescariu au scăpat de acuzații pentru că au ales să colaboreze cu procurorii DNA, dezvăluind traseul mitei și oamenii implicați. Adjunctul procurorului şef al DNA, Călin Nistor, a explicat că acuzaţiile împotriva lui Pescariu şi Florică au fost clasate de procurori, pentru că aceştia au sesizat DNA cu privire la fapte pe care le-au comis, înainte ca procurorii să le descopere.

„Noi, chiar dacă eram sesizaţi cu privire la frauda în procesul de licenţiere, nu aveam date concrete legate de persoanele care au primit mită la acel moment. Din acest motiv, având în vedere denunţul lor şi existenţa acelei clauze de impunitate, procurorul a dispus soluţia de clasare a urmăririi penale”, a declarat Călin Nistor.

De la dragoste la ură cu Udrea

Dinu Pescariu a devenit în ultimii doi ani, după ce a făcut denunțuri, una dintre țintele de atac pentru Elena Udrea care s-a arătat deranjată de modul cum a realizat DNA ancheta. Aceasta a criticat faptul că Dinu Pescariu a fost lăsat liber și cu averea intactă, în timp ce fostul soț, Dorin Cocoș, a fost în final condamnat la trei ani de închisoare și cu averea micșorată cu 16 milioane de euro. Pica purtată de Udrea este explicată tocmai de un denunț făcut de Pescariu făcut împotriva ei. „La data de 5 noiembrie 2014, Dinu Pescariu a formulat denunţ cu privire la săvârşirea unor fapte de corupţie de către Elena Udrea. Din denunţul formulat rezultă că Udrea a pretins suma de 500.000 de euro pentru a-i rezolva problemele din justiţie. Există indicii în sensul că remiterea sumelor de bani a avut loc în mai multe tranşe în perioada iulie 2013 – februarie 2014”, potrivit procurorilor.

Miniștrii cercetați

În dosarul “Microsoft 2” sunt cercetate mai multe persoane, printre care şi foştii miniştri Dan Nica, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu, Şerban Mihăilescu, Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Daniel Funeriu şi Adriana Ţicău, aceştia fiind suspectaţi de abuz în serviciu legate de aprobarea unor proiecte pentru licenţe Microsoft. Cel de-al noulea ministru vizat de anchetă, Gabriel Sandu, a fost deja condamnat în primul dosar al licențelor Microsoft, ispășind o pedeapsă de trei ani de închisoare. În plus, DNA a cerut și începerea urmăriii penale a deputatului Eugen Bejenariu, fost secretar general al Guvernului și premier interimar în decembrie 2004.