Donald Trump a devenit oficial cel de-al 45-lea președinte al SUA. În discursul său inaugural, care a durat 16 minute, el a promis din nou că va pune America pe plimul plan, va aduce locurile de muncă înapoi în SUA și va securiza granițele țării: Totodată, el a pledat pentru unitate în țară şi pentru relaţii bune cu alte state, dar a atras atenţia că interesele SUA vor fi pe primul loc.

LIVE TEXT A început era Trump | Miliardarul a devenit oficial noul președinte al SUA: „Este sărbătoarea voastră”

Vă prezentăm mai jos textul integral al discursului susținut de Donald Trump la ceremonia de învestire:

Mulţumesc, domnule preşedinte al Curţii Supreme Carter, domnule preşedinte Carter, domnule preşedinte Clinton, domnule preşedinte Bush, domnule preşedinte Obama, compatrioţi americani şi oameni din lume, vă mulţumesc!

Noi, cetăţenii americani, ne-am unit într-un efort naţional măreţ de a ne reconstrui ţara şi de a reda promisiunea sa întregului nostru popor. Împreună, vom stabili direcţia Americii şi a lumii pentru mulţi, mulţi ani ce vor veni. Vom înfrunta provocări, ne vom confrunta cu greutăţi, dar vom duce treaba la bun sfârşit.

La fiecare patru ani ne strângem pe aceste trepte pentru a efectua transferul ordonat şi paşnic al puterii. Şi îi suntem recunoscători preşedintelui Obama şi Primei Doamne Michelle Obama, pentru ajutorul lor amabil pe parcursul acestei tranziţii. Au fost minunaţi. Mulţumesc!

Ceremonia de astăzi are o semnificaţie aparte, pentru că astăzi nu transferăm puterea numai de la o administraţie la alta sau de la un partid la altul, ci transferăm puterea de la Washington DC către voi, poporul.

Timp de prea mult timp, un grup mic din capitala ţării a cules roadele guvernării, în timp ce poporul a plătit preţul. Washingtonul a înflorit, dar poporul nu s-a bucurat de o parte a bogăţiei. Politicienii au prosperat, dar locurile de muncă au fost desfiinţate, iar fabricile au fost închise. Sistemul s-a protejat pe el, dar nu pe cetăţenii ţării noastre. Victoriile lor nu au fost victoriile voastre, triumfurile lor nu au fost triumfurile voastre şi în timp ce ei au sărbătorit în capitala ţării noastre, familiile sărace de pe tot teritoriul nostru nu au avut motive să sărbătorească

Toate acestea se vor schimba, începând de aici şi acum, pentru că acest moment este momentul vostru, vă aparţine vouă. Le aparţine tuturor celor strânşi aici, acum, şi tuturor celor care privesc în toată America. Aceasta este ziua voastră, aceasta este sărbătoarea voastră, iar aceasta – Statele Unite ale Americii – este ţara voastră.

Ceea ce contează cu adevărat nu este ce partid controlează Guvernul nostru, ci dacă Guvernul nostru este controlat de popor.

20 ianuarie 2017 va rămâne în istorie ca ziua în care poporul a devenit din nou conducătorul acestei naţiuni.

Femeile şi bărbaţii uitaţi ai ţării noastre nu vor mai fi uitaţi. Toată lumea vă ascultă acum. Aţi venit cu zecile de milioane pentru a deveni parte a unei mişcări istorice cum nu a mai văzut lumea până acum.

În centrul acestei mişcări este o convingere crucială că o naţiune există să îşi servească cetăţenii.

Americanii vor şcoli extraordinare pentru copiii lor, cartiere sigure pentru familiile lor şi slujbe bune pentru ei. Acestea sunt cereri juste şi rezonabile din partea unor oameni drepţi şi unui public drept.

Dar pentru prea mulţi dintre cetăţenii noştri există o realitate diferită. Mame şi copii blocaţi în sărăcie în zonele sărace ale oraşelor, fabrici ruginite răspândite ca pietre de mormânt în ţara noastră, un sistem de educaţie plin de bani, dar care lasă elevii noştri tineri şi frumoşi fără cunoştinţe. Şi infracţionalitatea, şi bandele, şi drogurile care au furat prea multe vieţi şi au răpit ţării noastre atât de mult potenţial nerealizat.

Acest masacru american se opreşte aici şi se opreşte acum!

Suntem o singură naţiune şi durerea lor este durerea noastră, visele lor sunt visele noastre şi succesul lor este succesul nostru. Împărţim o inimă, o casă şi un destin glorios.

Jurământul pe care l-am depus astăzi este un jurământ de credinţă faţă de toţi americanii.

Timp de multe decenii am îmbogăţit industria străină în detrimentul industriei americane, am subvenţionat alte armate, permiţând epuizarea tristă a armatei noastre. Am apărat graniţele altor ţări, refuzând să le apărăm pe ale noastre şi am cheltuit mii de miliarde şi mii de miliarde de dolari în străinătate, în timp ce infrastructura Americii a căzut în ruină. Am îmbogăţit alte ţări în timp ce bogăţia, puterea şi încrederea ţării noastre au dispărut.

Una câte una fabricile s-au închis şi au plecat de pe teritoriul nostru, fără să se gândească la milioanele şi milioane de muncitori americani care au rămas în urmă. Bogăţia clasei noastre de mijloc a fost smulsă din casele sale şi redistribuită în toată lumea.

Dar acesta este trecutul, iar acum ne uităm numai la viitor.

Ne-am strâns aici astăzi pentru a emite un nou decret, care să fie auzit în fiecare oraş, în fiecare capitală străină şi în toate forurile puterii. Din această zi, o nouă viziune va guverna ţara noastră, din această zi, va fi numai America pe primul plan! America pe primul plan!

Toate deciziile, privind taxele, privind imigraţia, privind afacerile externe, va fi luată pentru a fi în beneficiul muncitorilor americani, pentru a fi în beneficiul familiilor americane. Trebuie să ne apărăm graniţele de distrugerile altor ţări care ne fabrică lucrurile, care ne fură companiile şi care ne distrug locurile de muncă.

Apărarea va duce la prosperitate şi putere mare.

Voi lupta pentru voi cu fiecare suflare din corpul meu şi nu vă voi dezamăgi niciodată!

America va începe să câştige din nou, să câştige ca niciodată până acum. Vom aduce înapoi locurile noastre de muncă, vom aduce înapoi graniţele noastre, vom aduce înapoi bogăţia noastră şi vom aduce înapoi visele noastre!

Vom construi drumuri noi, şi poduri, şi aeroporturi, şi tunele, şi căi ferate, pe tot teritoriul naţiunii noastre minunate! Ne vom scoate oamenii din asistenţa socială şi îi vom duce înapoi la muncă, reconstruind ţara noastră cu mâini americane şi forţă de muncă americană.

Vom respecta două reguli simple: cumpăraţi produse americane şi angajaţi americani.

Vom căuta prietenia şi bunăvoinţa naţiunilor lumii, dar vom face acest lucru cu înţelegerea că este dreptul tuturor naţiunilor să îşi pună interesele lor pe primul plan. Nu căutăm să impunem stilul nostru de viaţă nimănui, dar îl vom lăsa să strălucească drept exemplu, noi vom străluci pentru ca toată lumea să ne urmeze.

Vom consolida alianţe vechi şi vom crea unele noi şi vom uni lume civilizată împotriva terorismului islamic radical, pe care îl vom eradica în totalitate de pe faţa pământului.

La baza politicii noastre va fi credinţa totală faţă de Statele Unite ale Americii şi prin loialitatea faţă de ţara noastră vom redescoperi loialitatea noastră unii faţă de alţii. Când îţi deschizi inima pentru patriotism, nu există loc pentru prejudicii.

Biblia ne spune cât de bine şi plăcut este când oamenii Domnului trăiesc împreună în unitate. Trebuie să ne exprimăm gândurile deschis, să dezbatem diferendele noastre cu onestitate, dar întotdeauna să căutăm solidaritatea. Când America este unită, America este de neoprit!

Nu ar trebui să existe teamă, suntem apăraţi şi vom fi apăraţi întotdeauna. Vom fi apăraţi de minunaţii bărbaţi şi femei din armata noastră şi din forţele de menţinere a ordinii şi, mai important, vom fi apăraţi de Dumnezeu.

În ultimul rând, trebuie să ne gândim la lucruri măreţe şi să avem vise şi mai măreţe. În America înţelegem că o naţiune trăieşte doar atât cât se străduieşte. Nu vom mai accepta politicieni care sunt numai vorbă şi nicio acţiune, care se plâng constant, dar nu fac nimic în legătură cu asta. Timpul pentru vorbe goale s-a încheiat, acum a venit momentul acţiunii.

Să nu îi permiteţi nimănui să vă spună că nu se poate! Nicio provocare nu poate face faţă inimii, luptei şi spiritului Americii. Nu vom eşua, ţara noastră va înflori şi prospera din nou!

Suntem la naşterea unui nou mileniu, pe punctul de a descifra misterele spaţiului, de a elibera Pământul de nenorocirile bolilor şi de a folosi energiile, industriile şi tehnologiile de mâine.

O nouă mândrie naţională ne va vindeca sufletele, ne va ridica privirile şi ne va vindeca diviziunile. Este momentul să ne amintim acea înţelepciune veche pe care soldaţii noştri nu o vor uita niciodată: că indiferent că suntem de negri, creoli sau albi, cu toţi sângerăm acelaşi sânge roşu al patrioţilor. Cu toţii ne bucurăm de aceleaşi libertăţi minunate şi salutăm acelaşi măreţ drapel american.

Şi indiferent dacă un copil se naşte în suburbiile întinse ale Detroitului sau pe câmpiile bătute de vânt al Nebraskăi, se uită la acelaşi cer al nopţii, îşi umplu inimile cu aceleaşi vise şi primesc suflarea vieţii de la acelaşi Creator Atotputernic.

Deci, către toţi americanii, din orice oraş – aproape sau departe, mic sau mare, de la munte la munte, de la ocean la ocean – ascultaţi aceste cuvinte: Nu veţi mai fi ignoraţi niciodată! Vocea voastră, speranţele voastre şi visele voastre vor defini destinul nostru american, iar curajul, bunătatea şi iubirea voastră ne vor ghida întotdeauna pe drum!

Împreună vom face America puternică din nou, vom face America bogată din nou, vom face America mândră din nou, vom face America sigură din nou şi, da, împreună, vom face America măreaţa din nou!

Vă mulţumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi Dumnezeu să binecuvânteze America!

