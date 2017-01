Mihaela Oniga, fetița de nici cinci anișori din Vișeu de Sus, Maramureș, care a fost maltratată de propria mamă se reface încet, încet după înfiorătorul tratament la care a fost supusă de propria mamă. Pentru a-i atenua cumva amintirile cruntelor bătăi încasate, copila a fost, săptămâni de-a rândul, pacientul psihologilor. Chiar și așa, când aude numele mamei, tremură de frică!



De când medicii de la Spitalul ”Marie Curie”, din Capitală – unde fetița a fost operată pentru a i se salva viața și unde a stat internată mai bine de două luni-, au decis că momentul critic a fost depășit, Mihaela s-a întors acasă, în orașul natal. Alături de tatăl ei, Mihai – care nu s-a despărțit nici o clipă de ea -, micuța are parte, în sfârșit, de o viață perfect normală. Merge la grădiniță, se joacă cu alți copii de vârsta ei și face șotii ca orice prichindel fără teama că va fi pedepsită crunt. Așa cum se întâmpla când Adelina Oniga, mama ei, o bătea cu pumnii, cu picioarele și chiar cu bâta! Nici măcar cuvântul ”bătaie” nu se mai pronunță în familia lui Mihai care, împreună cu mama lui, își crește – cum numai el știe -, cei trei copilași: pe Măriuța (doi ani), pe Mihăiță (un an) și, firește, pe Mihaela, care peste mai puțin de o lună va împlini cinci ani. ”Mihaela a făcut săptămâni în șir tratament cu un psiholog. Zi de zi, specialistul discuta cu ea despre familie, despre mama ei. Fetița mea e mult mai bine acum. A scăpat de o operație complicată și se reface ușor, ușor și cu psihicul. Dar nu mai vrea să-și vadă mama niciodată, nu mai vrea să vorbească cu ea. Numai când îi aude numele tremură de frică. Are chiar și coșmaruri”, ne-a spus Mihai Oniga care e dispus să facă orice sacrificii pentru a câștiga tutela fetiței.

Mama bătăușa va naște prin cezariană, în închisoare

Adelina Oniga, aflată la capătul unei sarcini de nouă luni, este arestată sub acuzația de tentativă de omor îndreptată asupra unui membru de familie. Ba chiar procurorii maramureșeni au trimis-o în judecată, proces care va avea un prim termen în cursul acestei luni. Surse judiciare spun că, din cauza unor probleme de sănătate, mama bătăușă a fost transferată la Spitalul Penitenciar Rahova-București unde medicii iau în calcul chiar varianta unei nașteri prin cezariană. Exista și posibilitatea ca, după naștere, Adelina, ce are acum aproape 21 de ani, să fie transferată la Târgșor, într-o secție specială pentru mame și nou-născuți. De după gratii, Adelina își mai sună din când în când soțul însă, culmea!, nu pentru întreba ce face fetița lor, pe care a bătut-o crunt până i-a rupt mai multe organe interne, ci pentru a o folosi pe micuță ca monedă în schimbul libertății ei! ”M-a sunat să mă roage să nu i-au fetița în tutelă, să i-o dau ei. Că dacă are fetița, zicea ea, va fi eliberată! Altfel va sta cine-știe-cât la închisoare. De aia m-a sunat, să-i dau fata ca ea să iasă din pușcărie. Nu de dorul ei! Plângea în hohote și spunea că nu voi fi în stare să am grijă de ea și să i-o dau ei. Cum să fac asta?!? Am să-mi cresc copiii cum am să pot, împreuna cu mama mea”, a mai spus Mihai

Vrea să facă o căsuță pentru el și copilașii lui

La doi pași de casa mamei lui, Mihai se străduiește să ridice o altă gospodărie. Una mică, dar numai a lor. A lui și a celor trei copilași cărora se străduiește din răsputeri să le asigure traiul din banii de concediu post natal și din alocații. În total doar puțin peste 1.100 de lei. Bruma de economii pe care avut-o înainte ca micuța lui să fie aproape ucisă în bătaie de mama ei, dar și banii veniți apoi de la oameni cu suflet care i-au sărit în ajutor au fost ”înghițiți” de fundație și de primul etaj. Dar și de medicamentele pentru refacerea copilei. Cu ajutorul lui Dumnezeu speră ca, la primăvară, să se reapuce de construit. ”M-a oprit vremea, că aici e zăpada de peste un metru și sunt -28 de grade. Dar și lipsa banilor. Așa că orice ajutor e mai mult decât binevenit”, a mai spus Mihai.

Cei care pot dona orice sumă sunt rugați să o depună în contul IBAN RO38BTRLRONCRT0362936501 – cod client 3629365 sau în contul pentru euro RO85BTRLEURCRT0362936501, deschise la Banca Transilvania pe numele Oniga Mihai

