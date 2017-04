Explozie la metroul din Sankt Petersburg. Zece oameni au murit și până la 50 au fost răniți, în urma unei explozii avut loc la metroul din orașul rus. Deflagrațiile au loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin se afla într-o vizită la Sankt Petersburg.



UPDATE 16.54: Procurorul general al Rusiei a catalogat explozia de la metrou drept ”atentat terorist”

Procuratura generată a Rusiei va deschide un dosar pentru investigarea circumstanțelor în care s-a produs explozia de la Sankt Petersburg.

”Vom face tot posibilul pentru a clarifica modul și factorii care au făcut posibil acest atac terorist și vom face tot posibilul pentru ca astfel de cazuri să nu se mai producă pe viitor”, a declarat Aleksandr Kurennoi, purtătorul de cuvânt al procurorului general, citat de agenția Tass.

UPDATE 16.40: O singură explozie a avut loc în Sankt Petersburg, a anunțat Comisia Națională Antiterorism din Rusia. Un dispozitiv explozibil a fost detonat între stațiile de metrou Sadovaya și Sennaya, în timp ce trenul se afla încă în mișcare.

„Ne aflam în vagonul vecin, care era foarte aglomerat. Explozia s-a produs între stații. S-a auzit o bubuitură puternică, care a fost urmată de un miros puternic și de mult fum. Toți ne-am dus spre capătul vagonului, iar oamenii s-au îngrămădit. Două femei au leșinat. Totul s-a întâmplat în timp ce trenul era încă în mișcare. Nu s-a oprit! Am coborât în stație și am văzut că vagonul de lângă era distrus, geamurile au fost sparte… era sânge”, a povestit o studentă.

UPDATE 16.35: Mesajul ambasadorului român la Moscova

Vasile Soare, ambasadorul României la Moscova a transmis pe Facebook un mesaj pentru românii aflați în Sankt Petersburg.

”Sper că sunteți bine, voi, românii din SPetersburg și nu a fost nimeni în acel tren și nici în stațiile de metrou. Dacă Doamne fereste de ceva anuntați Ambasada-pe mine personal, Consulatul din SP. Rog să urmăriti ce s-a întâmplat și eventuale evoluții”, a fost mesajul publicat de Soare.

UPDATE 16.30: Românca Cristina Militaru, care locuiește în apropiere de stația de metrou Sennaya, a povestit pentru Digi24 că este o aglomerație foarte mare, fiind prezente numeroase echipaje de urgență.

„Noi aici ne credem în siguranță. Eram convinși că suntem feriți de astfel de situații”, a povestit românca, studentă în Sankt Petersburg de aproximativ doi ani.

UPDATE 16.25: Un alt dispozitiv explozibil nedetonat a fost găsit în stația de metrou Ploşcead Vosstaniia din Sankt Petesburg, potrivit presei ruse. Totodată, măsurile de securitate la aeroportul Pulkovo din Sankt Peterburg au fost înăsprite.

Ambasada SUA în Rusia a transmis condoleanțe către familiile victimelor, lansând în același timp o alertă către cetățenii săi să fie vigilenți.

Un mesaj de condoleanțe a transmis și Federica Mogherini, șefa diplomației europene.

Following the news coming from #SaintPetersburg, together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia

— Federica Mogherini (@FedericaMog) April 3, 2017