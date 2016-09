Explozii în mai multe orașe din Siria, soldate cu zeci de morți și răniți. Un port folosit de flota rusă, ținta unui atac

Mai multe orașe din Siria au fost zguduite de o serie de atentate, care s-au soldat cu cel puțin 21 morți și 50 de răniți. Două explozii au avut loc la intrarea într-un port folosit de flota rusă. Totodată, capitala Damasc a fost și ea ținta unui atentat, relatează Russia Today.

Deflagraţiile au avut loc în două oraşe controlate de forţele guvernamentale: Tartus, în vestul ţării, şi Homs, în centrul Siriei, precum şi la Hassake, în nord-est, controlat în mare parte de forţele kurde, dar și în capitala Damasc.

Aftermath of a car bomb blast near the Zahraa neighbourhood in Homs, #Syria. At least 2 dead and 7 wounded. pic.twitter.com/X76kxHGJEi

— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) September 5, 2016