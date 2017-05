Explozii pe Manchester Arena. Lumea artistică este în doliu. Mesajele transmise de artiști

Artiştii internaţionali au reacţionat imediat după explozia de la Manchester Arena. Cel puțin 19 oameni au murit și 50 au fost răniți, în urma unor explozii care au avut loc la finalul unui concert susținut de Ariana Grande. Autoritățile tratează explozia drept un „atac terorist”.



”Mă rog pentru toată lumea de la concertul Ariana Grande”, a scris Katty Perry pe Twitter.

”Rugăciunile mele sunt pentru toţi cei din Manchester. Am trăit momente special acolo, în tinereţe şi mai târziu”, a scris cântăreața Cher.

”Plâng imaginându-mi toţi acei inocenţi care au mers la un concert şi-au pierdut viaţa. Mă rog pentru fiecare şi pentru toţi”, a scris Demi Lovato.

Manchester Arena este cea mai mare sală acoperită de spectacole din Europa și are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se ştie câte bilete fuseseră vândute pentru show.