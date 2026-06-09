Incidentul nu fusese anunțat public de administrația Trump

Potrivit sursei citate, administrația Trump nu anunțase oficial incidentul din Strâmtoarea Ormuz până luni seară. The New York Times a cerut un punct de vedere de la Casa Albă, însă până acum nu există o reacție. Nici Comandamentul Central al armatei americane, CENTCOM, care coordonează operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, nu a răspuns solicitării publicației americane.

Incidentul a avut loc după mai multe zile în care situația din regiune a fost extrem de fragilă. Israelul și Iranul au schimbat lovituri militare, apoi ostilitățile s-au redus, fără ca tensiunea să dispară complet.

Elicopterele Apache, folosite în zona Strâmtorii Ormuz

Armata americană a folosit elicoptere Apache, drone armate MQ-9 Reaper și avioane de atac F/A-18 și F-35 în operațiunile desfășurate de Comandamentul Central în zona Strâmtorii Ormuz care urmăresc să contracareze blocarea de către Iran a strâmtorii pentru cea mai mare parte a traficului comercial.

Elicopterul AH-64 Apache este înarmat cu rachete Hellfire și este unul dintre cele mai puternice aparate de atac folosite în regiune. Elicopterele sunt utilizate pentru patrulare, pentru descurajarea atacurilor cu bărci mici și pentru doborârea dronelor.

The New York Times scrie că elicopterele americane s-au apropiat tot mai mult de zone controlate de Iran, inclusiv de insule din strâmtoare și din Golful Persic. Iranul a doborât aproximativ 30 de drone Reaper, iar mai multe avioane de luptă americane au fost pierdute de la începutul războiului, fie în urma focului inamic, fie în incidente de foc aliat.

Publicația americană notează că, dacă informația este confirmată, acesta ar fi primul elicopter Apache pierdut în conflict.

Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru comerțul mondial

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece o parte majoră a transportului de petrol și gaze din Golful Persic. După blocada iraniană, Statele Unite au impus la rândul lor, pe 13 aprilie, o blocadă care interzice navelor comerciale să intre sau să iasă dintr-un port iranian.

De atunci, navele militare americane au întors din drum 134 de vase. Marina americană a dezactivat alte șapte nave care ar fi ignorat avertismentele de a se întoarce, inclusiv un petrolier sub pavilion Palau care se îndrepta luni spre Iran prin apele internaționale din Golful Oman, potrivit unui comunicat al CENTCOM citat de The New York Times.

Pe 18 aprilie, Marina Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a instituit un nou blocaj naval în Strâmtoarea Ormuz, interzicând tranzitul navelor de orice tip.

Un alt incident grav a avut loc în aprilie

În luna aprilie, doi membri ai echipajului unui avion F-15E Strike Eagle au fost salvați după ce aeronava lor a fost doborâtă de Iran. Cei doi s-au catapultat și au ajuns într-o zonă ostilă, înainte de a fi recuperați.

În luna mai, CENTCOM a publicat imagini cu amiralul Brad Cooper, șeful comandamentului, în timpul unui zbor deasupra apelor din zona strâmtorii sau din apropierea acesteia, înaintea unei operațiuni prin care Marina americană a încercat să ajute navele comerciale să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea s-a numit „Project Freedom”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a început pe 28 februarie, iar de atunci, regiunea a devenit unul dintre cele mai periculoase puncte de pe harta militară a lumii. Preşedintele Donald Trump a declarat luni, într-un miting televizat, că Statele Unite ar putea anunţa „victoria totală” asupra Iranului în următoarele două săptămâni.

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