Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament

„Sunt foarte încântat şi m-am bucurat că al meu coleg, domnul profesor Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educaţiei şi chiar vicepremier pentru că îmi doresc să am şi o echipă apropiată. Vor fi trei vicepremieri. Ministrul Educaţiei şi voi mai avea doi care vor gestiona zona economică și la Digitalizare”, a spus Eugen Tomac.

În privința Ministerului Apărării, Tomac a precizat că nu va fi Mihnea Motoc, ci Dan Neculăescu: „Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Dănuţ Neculăescu, a acceptat invitaţia mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepţie şi înţelege perfect situaţia de securitate în care se află România şi mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”.

Premierul desemnat a continuat lista cu numele propuse la Externe și la Agricultură: „Pentru noi, în momentul de faţă, este foarte importantă Apărarea. Pentru noi este foarte importantă diplomaţia şi mă bucur că omul care a reuşit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Niculescu, a acceptat să vină în viitorul guvern pe care îl voi propune Parlamentului. E un profesionist. La Ministerul Agriculturii, domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice”.

În privința Ministerului Dezvoltării, Tomac a confirmat informația publicată de Libertatea în privința sociologului Vladimir Ionaș. „Trebuie să avem curaj să discutăm despre reforma administrației. Mă bucur enorm că Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului, la Ministerul Dezvoltării. Este un om foarte bine pregătit”, a punctat premierul desemnat.

El nu a fost întrebat cine va fi ministru la Ministerul Muncii, dar s-a referit la alte ministere: „Pentru Sănătate avem mai multe opțiuni, urmează ca mâine să stabilesc. Și pentru Finanțe sunt mai multe propuneri pe care le voi analiza. La Mediu am identificat un profesionist care este de 10 ani în domeniu, Teodor Dulceață, și mă bucur că are o reputație foarte bună și a acceptat invitația mea”.

Tomac a mai spus că a vorbit cu preşedintele Nicuşor Dan, după discuțiile cu PNL, USR și PSD: „Am avut un scurt schimb de opinii”. „Țara, în momentul de faţă, are nevoie de un guvern. Eu sper ca inclusiv în discuţiile de mâine să reuşesc să conving o majoritate să îmi acorde încrederea mie şi cabinetului pe care îl voi prezenta”, a conchis el.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie.

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