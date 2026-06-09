Fotografiile celor patru femei au fost puse pe Wall of Dolls, cunoscut în Italia drept „Il Muro delle Bambole”, o instalație artistică permanentă aflată pe Via Edmondo de Amicis nr. 2, în Milano. Locul este accesibil publicului la orice oră și a devenit, în ultimii ani, un spațiu de memorie pentru femeile ucise sau victime ale violenței domestice.

Pe zid sunt prinse sute de păpuși, fotografii, nume și mesaje. Fiecare păpușă amintește de o femeie care a trecut prin violență sau care a fost ucisă.

Maria Porumbescu, ucisă la Rivoli de fostul partener

Maria Porumbescu avea 57 de ani și era cunoscută de apropiați și sub numele de Liliana. Ea a fost ucisă pe 14 ianuarie 2025, la Rivoli, în provincia Torino. Presa italiană a scris că femeia a fost împușcată de Emilio Martini, un bărbat de 85 de ani cu care avusese o relație. După crimă, bărbatul s-a sinucis. Anchetatorii au luat în calcul ipoteza că bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea. Cei doi au fost găsiți morți într-o locuință de pe via Po, la Rivoli. Cazul a fost tratat în Italia ca femicid urmat de sinucidere.

Moartea Mariei Porumbescu a fost una dintre primele crime din 2025 care au readus în atenție violența împotriva femeilor în Italia.

Maria Denisa Păun, ucisă la Prato. Principalul suspect este după gratii

Maria Denisa Păun avea 30 de ani și a fost ucisă la Prato, în Toscana. În presa italiană, cazul ei a fost relatat și sub numele Denisa Maria Adas. Bărbatul acuzat de uciderea ei este Vasile Frumuzache, un român de 32 de ani, fost agent de pază. El a ajuns după gratii, iar ancheta italiană a devenit și mai gravă după ce procurorii l-au legat de uciderea unei alte femei, Ana Maria Andrei.

Presa italiană a scris că anchetatorii au verificat dacă ar putea exista și alte victime. Cazul a produs un impact puternic în Italia, mai ales pentru că a scos la iveală detalii despre vulnerabilitatea femeilor aflate singure, departe de familie, într-o țară străină.

Numele Mariei Denisa Păun este acum unul dintre cele patru nume românești comemorate pe Zidul Păpușilor din Milano.

Eliza Ștefania Feru, ucisă de soțul ei cu arma de serviciu

Eliza Ștefania Feru era o româncă stabilită în Italia. Ea a fost ucisă în ianuarie 2025, la Gualdo Tadino, în regiunea Umbria. Presa italiană a relatat că soțul ei, Daniele Bordicchia, agent de pază, a împușcat-o cu arma de serviciu, apoi s-a sinucis. Cei doi locuiau în zona Gaifana, iar trupurile lor au fost găsite în casă. Anchetatorii au luat în calcul premeditarea. Potrivit relatărilor din Italia, femeia ar fi fost ucisă în locuință, iar bărbatul și-ar fi luat viața imediat după crimă.

Cazul Elizei Ștefania Feru a fost prezentat în presa italiană drept unul dintre primele femicide ale anului 2025.

Daniela Luminița Coman, găsită moartă în casa fostului partener

Daniela Luminița Coman avea 48 de ani, potrivit mai multor relatări din presa italiană. Ea a fost găsită moartă în mai 2025 la Prato di Correggio, în provincia Reggio Emilia. Femeia locuia în zona Sassuolo și lucra la o companie de electronică din Modena, potrivit site-ului Femminicidio Italia, care documentează cazurile de femei ucise în Italia. Sora ei i-a anunțat dispariția după ce Daniela nu a mai putut fi contactată.

Anchetatorii l-au indicat drept suspect pe fostul partener al femeii, Peter Pancaldi. Presa italiană a scris că Daniela Coman fusese atrasă la locuința bărbatului și ucisă acolo. Cazul a fost anchetat ca omor agravat. În relatările apărute în Italia, moartea Danielei Luminița Coman a fost legată de ruptura relației cu fostul partener.

Ce este Zidul Păpușilor din Milano

Zidul Păpușilor din Milano a fost inaugurat în 2014 și este una dintre cele mai cunoscute instalații publice din Italia împotriva violenței asupra femeilor. Proiectul este legat de artista și prezentatoarea Jo Squillo. De-a lungul timpului, inițiativei i s-au alăturat Giusy Versace, Francesca Carollo, artiști, designeri, organizații și oameni obișnuiți.

Instalația se află pe Via Edmondo de Amicis nr. 2, aproape de Porta Ticinese și de Colonne di San Lorenzo, o zonă foarte circulată din Milano. Tocmai de aceea, zidul a devenit un loc vizibil, unde trec zilnic localnici și turiști.

Păpușile prinse pe zid nu sunt simple obiecte decorative. Ele sunt simboluri pentru femei ucise, femei dispărute sau femei care au fost victime ale violenței. Unele au nume. Altele au fotografii sau mesaje scrise de familie, prieteni sau oameni care vor să lase un semn de solidaritate.

Zidul a fost afectat de un incendiu în 2020

În vara anului 2020, Zidul Păpușilor a fost afectat de un incendiu. Presa italiană a scris atunci că instalația din Via De Amicis, inaugurată în 2014 pentru a atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor, a fost parțial distrusă de flăcări. Cofondatoarele proiectului, Jo Squillo, Giusy Versace și Francesca Carollo, au condamnat incidentul. Ulterior, zidul a fost refăcut, iar oamenii au continuat să aducă păpuși, fotografii și mesaje.

Pentru mulți italieni, Wall of Dolls nu este doar un monument. Este un loc care arată public dimensiunea violenței împotriva femeilor și transformă numele victimelor într-o formă de memorie colectivă.

Italia a introdus femicidul ca infracțiune distinctă

Cazurile celor patru românce apar într-un moment în care Italia a schimbat legislația pentru a trata femicidul ca infracțiune distinctă. Pe 25 noiembrie 2025, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Camera Deputaților din Italia a aprobat legea care introduce în Codul Penal infracțiunea de femicid. Legea prevede pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru uciderea unei femei atunci când fapta are legătură cu motive de gen, ură, discriminare sau cu încercarea de a-i controla libertatea și autonomia.

Pentru familiile victimelor, aceste schimbări nu pot repara pierderea. Dar pentru Italia, legea și locuri precum Zidul Păpușilor arată că violența împotriva femeilor nu mai este tratată ca o tragedie privată, ci ca o problemă publică gravă.

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