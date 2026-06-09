Învățătoarea spune că relația cu părinții este tot mai dificil de construit

Raluca Iarovoi, învățătoare la Școala Primară „Carol I” din Iași, a vorbit la Radio România Iași, de Ziua Învățătorului, despre provocările pe care le întâmpină în colaborarea cu părinții și despre schimbările pe care le observă în raportarea acestora la educație.

„Cea mai mare provocare, din punctul meu de vedere, este atitudinea părinților față de școală.”

„O relație cu părinții mi se pare greu de construit în zilele noastre. Poate și sistemul a făcut să fie așa o formă de n-aș numi-o în niciun caz lipsă de respect, dar undeva, dacă înainte școala și educația jucau în viața copilului rolul primordial, acum e undeva în plan secund. Ăsta este sentimentul meu în ultima perioadă și recunosc că nu mă pot obișnui încă cu stilul acesta al părinților de a-și face concediile în timpul cursurilor anului școlar, ca să dau un exemplu. Nici nu conștientizează cât se pierde lipsind copilul o zi de la școală”, a declarat aceasta pentru Radio România Iași.

Raluca Iarovoi este cadru didactic la Școala Primară „Carol I” din Iași, iar anul acesta a împlinit 30 de ani de activitate în învățământ.

Declarațiile vin într-o perioadă în care elevii au avut un program redus.

Săptămâna trecută, elevii au avut doar trei zile de cursuri, după ce luni, 1 iunie, a fost liber de Ziua Copilului, iar vineri, 5 iunie, elevii și profesorii au beneficiat de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului.

Ce efecte are tratarea școlii cu superficialitate, în opinia cadrului didactic

Învățătoarea consideră că lipsa de consecvență în ceea ce privește responsabilitățile școlare poate avea efecte pe termen lung asupra elevilor.

„Nu mă pot obișnui cu ideea aceasta de a trata o sarcină școlară cu superficialitate. Adică e suficient atât, nu trebuie să te străduiești mai mult. Cred că de aici intervine și dificultatea copiilor de a se adapta, mai târziu, la gimnaziu, când trecerea este bruscă și când sarcinile sunt diverse și fiecare profesor are pretenția să fie totul bine făcut la ora lui. De aici intervine căderea aceea, că tot se vorbește despre de ce copiii merg foarte frumos în ciclul primar și ajung la un nivel, mai ales cei care se duc și dau și aceste examene de admitere la licee în clasa a V-a și apoi se produce așa un… Nu sunt obișnuiți încă să trateze cu seriozitate ceea ce li se cere la școală și problema mai pleacă și din alt punct de vedere, și anume al colegilor noștri mai tineri, care intră în învățământ. (…)”

Potrivit acesteia, dificultățile apar adesea la trecerea de la ciclul primar la gimnaziu, atunci când cerințele cresc și elevii trebuie să gestioneze responsabilități mai complexe.

Fenomenul vacanțelor în timpul cursurilor, observat și de alți profesori

Problema semnalată de învățătoarea din Iași nu este una izolată.

Și alți profesori au atras atenția în ultimii ani asupra numărului tot mai mare de elevi care lipsesc de la școală pentru a pleca în vacanțe cu familia.

Anul trecut, Florina Rogalski, profesoară de Limba și literatura română la Școala Centrală din București, declara în cadrul emisiunii InfoEdu de la TVR Info că unii elevi nu mai participă la cursuri în ultimele zile înainte de vacanțe, potrivit Edupedu.

„Unii au plecat, să știi, în vacanță de schi de la școală”, afirma profesoara.

Ce prevede legea despre frecventarea cursurilor

În România, învățământul este obligatoriu, iar părinții au responsabilitatea legală de a se asigura că minorii participă la cursuri pe toată durata învățământului obligatoriu.

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a asigura participarea copiilor la școală. Nerespectarea acestei obligații poate constitui contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1 000 și 5 000 de lei.

În realitatea însă, în foarte puține cazuri se aplică aceste amenzi.

În situațiile grave, autoritățile de protecție a copilului pot fi informate cu privire la absenteismul școlar. Unitățile de învățământ au obligația de a comunica părinților absențele nemotivate și de a monitoriza cazurile considerate cu risc de abandon școlar.

Elevii care acumulează cel puțin 75% absențe nemotivate din totalul orelor sunt considerați în risc de abandon școlar.

În același timp, absențele pot fi motivate în anumite condiții, pe baza documentelor medicale sau a cererilor depuse de părinți, în limitele prevăzute de legislație.

Cum sunt sancționate absențele nemotivate

Regulile actuale prevăd și consecințe directe pentru elevii care lipsesc frecvent de la cursuri.

Cei care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună pot pierde, pentru luna respectivă, dreptul la bursa de merit, bursa socială sau bursa tehnologică.

De asemenea, potrivit Statutului Elevului, nota la purtare poate fi diminuată pentru absențe nemotivate, iar în cazul elevilor din ciclul primar poate fi afectat calificativul la purtare.

În prezent, elevii primesc o notă la purtare pentru fiecare modul de studiu, sistem introdus de Ministerul Educației pentru a monitoriza mai atent comportamentul și prezența la cursuri.

Ce se întâmplă în alte țări, când elevii lipsesc nemotivat

În alte țări, părinții care își iau copiii în vacanță, în timpul cursurilor, pot fi amendați. De exemplu, în Germania, amenzile ajung până la 2 500 de euro, iar în Marea Britanie, părinții pot plăti între 60 și 2 500 de lire.

În Franța, pentru absențele nejustificate, amenzile încep de la 135 de euro, dar părinții pot fi pedepsiți chiar și cu doi ani de închisoare și o amendă de până la 30 000 de euro.

În Olanda, părinții plătesc 100 de euro pentru fiecare zi în care copilul lipsește nemotivat, până la 600 de euro pentru o săptămână și 900 de euro pentru două săptămâni.

În Norvegia, acest obicei poate duce chiar la pierderea drepturilor părintești, pe lângă amendă.

În Spania, absenteismul se poate solda cu amenzi, pedepse cu închisoarea de la trei la șase luni și, în cazuri extreme, cu pierderea drepturilor părintești. Amenzile variază, deoarece sunt stabilite la nivel local de către municipalități. În general, acestea sunt plafonate la 1 500 de euro pentru cazurile grave, dar în Madrid pot ajunge până la 30 000 de euro. Cu toate acestea, amenzile sunt susceptibile de a fi aplicate numai în cazurile în care un copil lipsește mai mult de 20% din ore într-o lună.

În Austria, amenzile variază între 100 și 400 de euro, potrivit Euronews.

Declarațiile învățătoarei din Iași readuc în atenție dezbaterea privind rolul școlii în educația copiilor și colaborarea dintre familie și cadrele didactice, într-un context în care absenteismul școlar continuă să fie una dintre provocările sistemului educațional românesc.

Libertatea a scris recent despre o elevă de 16 ani, din România, că nu a mai fost la școală din ianuarie și e îngrijorată de ce vor păți părinții ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
Unica.ro
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.RO
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Premierul desemnat Eugen Tomac are o propunere neașteptată pentru sportul românesc: „Cupă comună cu a
GSP.RO
Premierul desemnat Eugen Tomac are o propunere neașteptată pentru sportul românesc: „Cupă comună cu a
Parteneri
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
Libertateapentrufemei.ro
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament
Politică 08:05
Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament
Eugen Tomac enumeră principalele reforme pe care România trebuie să le facă de urgență. Cinci probleme majore pentru români
Politică 08 iun.
Eugen Tomac enumeră principalele reforme pe care România trebuie să le facă de urgență. Cinci probleme majore pentru români
Parteneri
Protejați de sistem? Imperiul secret al fraților Tate. Cum s-a prăbușit și cine îi ajută din umbră
Adevarul.ro
Protejați de sistem? Imperiul secret al fraților Tate. Cum s-a prăbușit și cine îi ajută din umbră
Care este echipa din România care a dat cei mai mulți jucători la Cupa Mondială. Nu e Steaua
Fanatik.ro
Care este echipa din România care a dat cei mai mulți jucători la Cupa Mondială. Nu e Steaua
Evaluările startup-urilor creează un risc sistemic. Fondurile de investiții sunt acuzate de practici înșelătoare.
Financiarul.ro
Evaluările startup-urilor creează un risc sistemic. Fondurile de investiții sunt acuzate de practici înșelătoare.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Reacțiile fanilor după ce Gabi Tamaș a fost declarat câștigător la Survivor România 2026: „Ce m-a surprins plăcut”
Stiri Mondene 08 iun.
Reacțiile fanilor după ce Gabi Tamaș a fost declarat câștigător la Survivor România 2026: „Ce m-a surprins plăcut”
Cabral, mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka. Ce a mărturisit prezentatorul despre perioada prin care trece
Stiri Mondene 08 iun.
Cabral, mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka. Ce a mărturisit prezentatorul despre perioada prin care trece
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Bulgaria ia energie de la România aproape gratis, apoi ne-o vinde de 10 ori mai scump. Lecţia dată de vecini
ObservatorNews.ro
Bulgaria ia energie de la România aproape gratis, apoi ne-o vinde de 10 ori mai scump. Lecţia dată de vecini
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
GSP.ro
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Franța și Germania RENUNȚĂ la un proiect strategic pentru Europa
Mediafax.ro
Franța și Germania RENUNȚĂ la un proiect strategic pentru Europa
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce înseamnă, de fapt, când o persoană poartă mereu haine negre
Redactia.ro
Ce înseamnă, de fapt, când o persoană poartă mereu haine negre
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament
Politică 08:05
Eugen Tomac a anunțat ce miniștri vor face parte din Guvernul său, dacă va trece de Parlament
Eugen Tomac face portretele liderilor momentului. Cine este politicianul care „va scrie istorie” și ce spune despre Putin
Politică 06:14
Eugen Tomac face portretele liderilor momentului. Cine este politicianul care „va scrie istorie” și ce spune despre Putin
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Legenda gimnasticii a fost la un pas de moarte. Dezvăluiri cutremurătoare
Fanatik.ro
Legenda gimnasticii a fost la un pas de moarte. Dezvăluiri cutremurătoare
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?