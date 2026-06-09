Învățătoarea spune că relația cu părinții este tot mai dificil de construit

Raluca Iarovoi, învățătoare la Școala Primară „Carol I” din Iași, a vorbit la Radio România Iași, de Ziua Învățătorului, despre provocările pe care le întâmpină în colaborarea cu părinții și despre schimbările pe care le observă în raportarea acestora la educație.

„Cea mai mare provocare, din punctul meu de vedere, este atitudinea părinților față de școală.”

„O relație cu părinții mi se pare greu de construit în zilele noastre. Poate și sistemul a făcut să fie așa o formă de n-aș numi-o în niciun caz lipsă de respect, dar undeva, dacă înainte școala și educația jucau în viața copilului rolul primordial, acum e undeva în plan secund. Ăsta este sentimentul meu în ultima perioadă și recunosc că nu mă pot obișnui încă cu stilul acesta al părinților de a-și face concediile în timpul cursurilor anului școlar, ca să dau un exemplu. Nici nu conștientizează cât se pierde lipsind copilul o zi de la școală”, a declarat aceasta pentru Radio România Iași.

Raluca Iarovoi este cadru didactic la Școala Primară „Carol I” din Iași, iar anul acesta a împlinit 30 de ani de activitate în învățământ.

Declarațiile vin într-o perioadă în care elevii au avut un program redus.

Săptămâna trecută, elevii au avut doar trei zile de cursuri, după ce luni, 1 iunie, a fost liber de Ziua Copilului, iar vineri, 5 iunie, elevii și profesorii au beneficiat de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului.

Ce efecte are tratarea școlii cu superficialitate, în opinia cadrului didactic

Învățătoarea consideră că lipsa de consecvență în ceea ce privește responsabilitățile școlare poate avea efecte pe termen lung asupra elevilor.

„Nu mă pot obișnui cu ideea aceasta de a trata o sarcină școlară cu superficialitate. Adică e suficient atât, nu trebuie să te străduiești mai mult. Cred că de aici intervine și dificultatea copiilor de a se adapta, mai târziu, la gimnaziu, când trecerea este bruscă și când sarcinile sunt diverse și fiecare profesor are pretenția să fie totul bine făcut la ora lui. De aici intervine căderea aceea, că tot se vorbește despre de ce copiii merg foarte frumos în ciclul primar și ajung la un nivel, mai ales cei care se duc și dau și aceste examene de admitere la licee în clasa a V-a și apoi se produce așa un… Nu sunt obișnuiți încă să trateze cu seriozitate ceea ce li se cere la școală și problema mai pleacă și din alt punct de vedere, și anume al colegilor noștri mai tineri, care intră în învățământ. (…)”

Potrivit acesteia, dificultățile apar adesea la trecerea de la ciclul primar la gimnaziu, atunci când cerințele cresc și elevii trebuie să gestioneze responsabilități mai complexe.

Fenomenul vacanțelor în timpul cursurilor, observat și de alți profesori

Problema semnalată de învățătoarea din Iași nu este una izolată.

Și alți profesori au atras atenția în ultimii ani asupra numărului tot mai mare de elevi care lipsesc de la școală pentru a pleca în vacanțe cu familia.

Anul trecut, Florina Rogalski, profesoară de Limba și literatura română la Școala Centrală din București, declara în cadrul emisiunii InfoEdu de la TVR Info că unii elevi nu mai participă la cursuri în ultimele zile înainte de vacanțe, potrivit Edupedu.

„Unii au plecat, să știi, în vacanță de schi de la școală”, afirma profesoara.

Ce prevede legea despre frecventarea cursurilor

În România, învățământul este obligatoriu, iar părinții au responsabilitatea legală de a se asigura că minorii participă la cursuri pe toată durata învățământului obligatoriu.

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a asigura participarea copiilor la școală. Nerespectarea acestei obligații poate constitui contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1 000 și 5 000 de lei.

În realitatea însă, în foarte puține cazuri se aplică aceste amenzi.

În situațiile grave, autoritățile de protecție a copilului pot fi informate cu privire la absenteismul școlar. Unitățile de învățământ au obligația de a comunica părinților absențele nemotivate și de a monitoriza cazurile considerate cu risc de abandon școlar.

Elevii care acumulează cel puțin 75% absențe nemotivate din totalul orelor sunt considerați în risc de abandon școlar.

În același timp, absențele pot fi motivate în anumite condiții, pe baza documentelor medicale sau a cererilor depuse de părinți, în limitele prevăzute de legislație.

Cum sunt sancționate absențele nemotivate

Regulile actuale prevăd și consecințe directe pentru elevii care lipsesc frecvent de la cursuri.

Cei care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună pot pierde, pentru luna respectivă, dreptul la bursa de merit, bursa socială sau bursa tehnologică.

De asemenea, potrivit Statutului Elevului, nota la purtare poate fi diminuată pentru absențe nemotivate, iar în cazul elevilor din ciclul primar poate fi afectat calificativul la purtare.

În prezent, elevii primesc o notă la purtare pentru fiecare modul de studiu, sistem introdus de Ministerul Educației pentru a monitoriza mai atent comportamentul și prezența la cursuri.

Ce se întâmplă în alte țări, când elevii lipsesc nemotivat

În alte țări, părinții care își iau copiii în vacanță, în timpul cursurilor, pot fi amendați. De exemplu, în Germania, amenzile ajung până la 2 500 de euro, iar în Marea Britanie, părinții pot plăti între 60 și 2 500 de lire.

În Franța, pentru absențele nejustificate, amenzile încep de la 135 de euro, dar părinții pot fi pedepsiți chiar și cu doi ani de închisoare și o amendă de până la 30 000 de euro.

În Olanda, părinții plătesc 100 de euro pentru fiecare zi în care copilul lipsește nemotivat, până la 600 de euro pentru o săptămână și 900 de euro pentru două săptămâni.

În Norvegia, acest obicei poate duce chiar la pierderea drepturilor părintești, pe lângă amendă.

În Spania, absenteismul se poate solda cu amenzi, pedepse cu închisoarea de la trei la șase luni și, în cazuri extreme, cu pierderea drepturilor părintești. Amenzile variază, deoarece sunt stabilite la nivel local de către municipalități. În general, acestea sunt plafonate la 1 500 de euro pentru cazurile grave, dar în Madrid pot ajunge până la 30 000 de euro. Cu toate acestea, amenzile sunt susceptibile de a fi aplicate numai în cazurile în care un copil lipsește mai mult de 20% din ore într-o lună.

În Austria, amenzile variază între 100 și 400 de euro, potrivit Euronews.

Declarațiile învățătoarei din Iași readuc în atenție dezbaterea privind rolul școlii în educația copiilor și colaborarea dintre familie și cadrele didactice, într-un context în care absenteismul școlar continuă să fie una dintre provocările sistemului educațional românesc.

Libertatea a scris recent despre o elevă de 16 ani, din România, că nu a mai fost la școală din ianuarie și e îngrijorată de ce vor păți părinții ei.

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