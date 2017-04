O femeie din Gorj a fost mușcată de câinii vecinilor. Animalele din rasa Rottweiler, care au atacat-o, sunt printre cei mai periculoși câini de luptă

O femeie din Gorj a fost mușcată de câinii vecinilor care au atacat-o din senin. A ajuns la spital, plină de răni, după ce mai mulți oameni au reușit să alunge animalele. Stăpâna celor doi câini din rasa Rottweiler a spus că regretă incidentul și că patrupedele nu au fost dresate pentru a fi agresive.

Incidentul a avut loc în comuna Fărcășești, județul Gorj. O femeie, în vârstă de 49 de ani, a fost atacată vineri de doi câini care au reușit să iasă din gospodăria vecinilor. Ana Temelie a mărturisit ca din gură de șarpe, după ce câinii din rasa Rottweiler s-au năpustit asupra ei, scrie gorjeanul.ro.

„Mă duceam să îmi iau pâine. Cum am ieșit pe poartă, câinii Rottweiler ai vecinilor mei erau la poartă. Nu am mai avut timp să reacționez. Imediat m-au și luat de picior, au dat cu mine în șanț, în canal, apoi au încercat să mă apuce de față sau de gât, mă apăram cu mâna, mi-au spintecat mâna. Am văzut că îmi curge sânge și am început să dau cu pământ din canal. Stăteam cât puteam cu spatele în canal, în apă, ca să nu mă muște de față”, a povestit femeia despre clipele în care a fost la un pas de moarte.